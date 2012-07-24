ММК ім. Ілліча у першому півріччі збільшив збиток у 2,6 разу

ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" у січні-червні 2012 року збільшило збиток у 2,6 разу порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 1,69 млрд грн.

Про це сказано у квартальному звіті підприємства.

У звіті сказано, що в січні-червні ММК ім. Ілліча скоротив чистий дохід на 15,2% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 13,96 млрд грн, а також скоротило валовий дохід (виручку) від реалізації на 15,2% - до 15,1 млрд грн.

Довідка УНІАН. ММК ім. Ілліча входить в Металургійний дивізіон Групи "Метінвест". Комбінат повного металургійного циклу виробляє плоский прокат і труби з вуглецевих, низьколегованих і легованих сталей різного призначення: гарячекатані плити і товсті листи, призначені для виготовлення магістральних труб, морських суден, посудин, які працюють під тиском, мостових конструкцій, інших металоконструкцій.

ММК ім. Ілліча за 2011 р. наростив виробництво прокату на 6,6% - до 5,206 млн тонн, у I півріччі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року - скоротив на 7,5% - до 2,415 млн тонн.