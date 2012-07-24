Алчевський меткомбінат у першому півріччі отримав 140,5 млн грн збитку

ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" (АМК, Луганська обл.) у січні-червні 2012 року отримало 140,5 млн грн збитку порівняно з 42,3 млн грн прибутку за аналогічним період 2011 року. Про це сказано у звіті підприємства.

Повідомляють, що в січні-червні АМК скоротив чистий дохід на 24,7% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 7,54 млрд грн, а також скоротило валовий дохід (виручку) від реалізації на 22% - до 9,04 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" (АМК, Луганська обл.) займає на українському ринку монопольне положення з виробництва товстого нержавіючого листа, сталі спеціального призначення і сталевого дробу.

АМК входить до складу корпорації ІСД. У грудні 2009 р. ІСД продала 50% + 2 акції своїх металургійних активів групі російських інвесторів.

АМК за 2011 рік наростив виробництво основних видів продукції на 19,3-36%, за І квартал 2012 р. АМК скоротив виробництво на 12-0,3%.

За перше півріччя 2012 року АМК скоротив виробництво прокату майже на 9% - до 1,7 млн тонн.

За підсумками І кварталу чистий збиток АМК виріс до 314,9 млн грн, що майже в 4 рази більше, ніж збиток комбінату за І квартал 2011 року (84,7 млн грн).