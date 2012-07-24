Активність у приватному секторі єврозони знизилася шостий місяць поспіль

Активність у приватному секторі єврозони знизилася у липні шостий місяць поспіль, оскільки оброблювальний сектор різко скоротився, посиливши ймовірність рецесії у блоці, повідомляє Reuters.

Звідний індекс менеджерів з закупівель (PMI), який вважається вказівником на швидкість зростання економіки, склав 46,4 пункту в липні, як і в червні, не виправдавши прогнозів про підвищення до 46,5 пункту.

Індекс тримається нижче позначки в 50 пунктів, що відділяє зростання від скорочення, вже шість місяців, і аналітики вважають, що це вказує на падіння квартального ВВП на 0,6%.

Аналітики, яких опитав Reuters минулого тижня, очікують, що економіка блоку скоротиться на 0,1 % у поточному кварталі. Разом з очікуваним скороченням на 0,3 відсотка у другому кварталі, це приведе до другої рецесії в єврозоні з 2009 р.