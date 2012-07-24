Парк Міноборони поповнився вітчизняним бронетранспортером БТР-4Е

Міністерством оборони України прийнято на озброєння новий сучасний вітчизняний бронетранспортер БТР-4Е. Відповідний наказ від 24 липня 2012 року підписав Міністр оборони України Дмитро Саламатін, повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України.

БТР-4Е розроблено державним підприємством “Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О.Морозова” у кооперації з вітчизняними підприємствами оборонно-промислового комплексу.

Збройні Сили України отримали новий найсучасніший зразок озброєння, який за своїми технічними характеристиками не поступається закордонним аналогам, а за вогневими можливостями навіть перевищує їх, йдеться в повідомленні.

Даний вид військової техніки серійно виготовляється та вже постачається в країни Близького Сходу. Створення та освоєння серійного виробництва даного бронетранспортеру дозволить Україні зайняти лідируючі позиції на світовому ринку легкоброньованих бойових колісних машин.

«Створенню зразка БТР-4Е передувала тривала та кропітка робота вітчизняних конструкторів та профільних фахівців Мін оборони. За 5 років було створено принципово новий зразок озброєння, не притаманний досі традиційній школі вітчизняного танкобудування. Це – базова платформа для подальшого створення лінії різних модифікацій даної військової техніки», - зазначив директор Департаменту розробок і закупівлі озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Андрій Артюшенко.

Він наголосив, що це перше важливе досягнення за всю історію вітчизняного оборонно-промислового комплексу в галузі створення легкоброньованих бойових колісних машин. БТР стовідсотково виготовлено та оснащено вітчизняними комплектуючими виробами та зразками зброї, такими як 30-міліметрова автоматична гармата ЗТМ-1 виробництва Кам’янець-Подільського заводу точної механіки, протитанковим ракетним комплексом виробництва Київського конструкторського Бюро “Луч”, гранатометом КБА-117 виробництва КБ “Артилерійське озброєння”, кулеметом виробництва Київського заводу “Маяк” та іншими господарюючими суб’єктами. Зазначені зразки озброєння об’єднані в єдину систему керування вогнем, створену також вітчизняними виробниками.

«Отримання такого сучасного виду військової техніки підтверджує можливості України як виробника високотехнологічної наукоємної продукції та дає можливість активізувати роботу підприємств оборонно-промислового комплексу України, а також створити додаткові робочі місця», - прокоментував цю подію Д.Саламатін.

За його словами, виробництво БТР-4Е та його модифікацій дозволить Україні позбутися залежності від закупівлі за кордоном такого типу озброєнь і стати натомість потужним експортером броньованої техніки на зовнішніх ринках та сприяти додатковим надходженням коштів до державного бюджету.