«Богдан Моторс» скоротив збиток у 7,6 разів

ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» (раніше «Луцький автомобільний завод»), що входить в корпорацію «Богдан», в січні-червні скоротило чистий збиток у 7,6 разів в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 31,6 млн грн.

Про це йдеться в звіті компанії.

У січні-червні «Богдан Моторс» збільшив чистий дохід на 9,8% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 1,8 млрд грн, а також збільшив валовий дохід (виручку) від реалізації на 7,7% - до 2, 08 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, в 2011 році «Богдан Моторс» скоротив чистий збиток в 43,4 разу порівняно з 2010 роком - до 5,89 млн грн.

Довідка УНІАН. Корпорація «Богдан» створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів.

В даний час методом повномасштабного виробництва випускаються легкові авто Lada і Hyundai.

Корпорація «Богдан» в червні 2008 року ввела в експлуатацію завод в Черкасах з виробництва легкових автомобілів, інвестувавши в цей проект понад 330 млн дол.

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