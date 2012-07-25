"Концерн Стирол" у першому півріччі збільшив збиток у 9 разів

Найбільший виробник мінеральних добрив в Україні «Концерн Стирол» (м. Горлівка Донецької обл.) у січні-червні 2012 року збільшив чистий збиток в 9 разів, порівняно з аналогічним періодом минулого року, - до 1,27 млрд грн.

Про це йдеться в звіті підприємства.

Чистий дохід «Концерну Стирол» за звітний період збільшився на 31% - до 3,2 млрд грн, а валовий дохід (виручка) від реалізації на 32,4% - до 3,3 млрд грн.

Довідка УНІАН. Концерн «Стирол» (м. Горлівка Донецької обл.) Заснований в 1933 році. Це найбільший в Україні виробник мінеральних добрив (постачає на ринок 3% світового експорту аміаку і карбаміду), полімерних матеріалів і виробів з них. Це єдине в Україні підприємство-виробник полістиролу, що спінюється.

Концерн виробляє лакофарбові матеріали, неорганічні кислоти і солі, біологічні кормові добавки для тваринництва, лікарські препарати.

У вересні 2010 року концерн «Стирол» увійшов до холдингу OSTCHEM Group, підконтрольний Group DF українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Таким чином, до складу холдингу OSTCHEM Group входять чотири виробники мінеральних добрив азотної групи - ВАТ «Рівнеазот», ВАТ «Концерн« Стирол », ЗАТ« Таджиказот »в Таджикистані та АТ« Нітроферт »в Естонії.