Стаханівський ВБЗ у І півріччі скоротив прибуток на 71,6%

«Стаханівський вагонобудівний завод» (СВЗ, Луганська обл.), Одне з провідних вагонобудівних підприємств України, в січні-червні 2012 року скоротило чистий прибуток на 71,6% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 34,4 млн грн. Про це йдеться в звіті підприємства.

У січні-червні 2012 року Стаханівський вагонозавод скоротив чистий дохід на 16,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 1,54 млрд грн, а також зменшив валовий дохід (виручку) від реалізації на 20% - до 1,63 млрд грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Стаханівський вагонобудівний завод» є одним з лідерів машинобудування Україні, спеціалізується на випуску вантажного рухомого складу, що не має аналогів за рівнем якості на всьому пострадянському просторі.

В даний час на залізниці країн СНД, ближнього і далекого зарубіжжя підприємство випускає більше 10 видів вантажних вагонів.

Завод експортує до 95% виробленої продукції. Основні покупці його продукції - державні підприємства та приватні компанії України, Росії, Узбекистану, Казахстану, а також країн Балтії.

Завод контролює група банку «Фінанси та кредит» Костянтина і Олега Жеваго.

Стахановський вагонозавод в 2011 р. скоротив прибуток на 39% - до 160 млн грн.