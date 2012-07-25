"Мотор Січ" до кінця року вирішить усі проблеми для укладення договору із Sikorsky Aircraft
Акціонерне товариство «Мотор Січ» (м. Запоріжжя) до кінця поточного року вирішить всі технічні проблеми, усунення яких необхідно для укладення з Sikorsky Aircraft договору на ремоторизації вертольотів S-61.
Про це УНІАН повідомив голова Ради директорів АТ «Мотор Січ» В'ячеслав Богуслаєв.
«На сьогоднішній день є ряд технічних проблем і це природно: авіабудування консервативна галузь і« просто так »з однієї машини на іншу переставити двигун не можна. Зараз ми працюємо над вирішенням цих проблем, і завершити всі роботи плануємо до кінця року », - повідомив А.Богуслаєв.
Він також зазначив, що всі технічні питання стосуються не характеристик продукції підприємства, а виключно адаптації українського двигуна до вертольотів Sikorsky Aircraft.
«АТ «Мотор Січ»- єдине в світі підприємство, двигуни якого можуть працювати при екстремально високих температурах +52 ° C і +55 ° C (решта працюють до +40 ° C). Тому Sikorsky Aircraft звернувся саме до нас», - повідомив А.Богуслаєв, зазначивши, що саме цей температурний фактор - ключовий для миротворчих контингентів США в спекотних країнах.
За словами голови Ради директорів «Мотор Січі», після усунення всіх пов'язаних з адаптацією двигуна проблем «будуть проводитися випробування, на що піде рік».
Як повідомлялося, днями «Мотор Січ» і Sikorsky Aircraft повідомили про проведення переговорів про співпрацю з метою проведення ремоторизації вертольотів S-61. За даними АТ «Мотор Січ», мова йде про використання на вертольотах Sikorsky Aircraft двигуна «Мотор Січі» ТВ3-117ВМА-СБМ1В серії 4Е на 1,7 тис. л. с., який може працювати в умовах екстремальних температур зовнішнього повітря.
Довідка УНІАН. ПАТ «Мотор Cіч" - одне з найбільших українських машинобудівних підприємств, виготовляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 і ін, агрегати для перекачування газу та енергетичне устаткування. Підприємство виробляє деталі для 95% експлуатованих в Росії авіаційних двигунів.
73,2856% акцій ПАТ «Мотор Січ» належать ЗАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (номінальний утримувач, м. Київ), 14,9866% - фізичним особам.
Вертоліт Sikorsky S-61 розроблений американською фірмою Sikorsky Aircraft відповідно до контракту, укладеного нею 24 грудня 1957 з ВМФ США. Контрактом передбачалося створення дводвигунового вертольота-амфібії з великим радіусом дії, призначеного для пошуку, виявлення та знищення підводних човнів противника, а також для проведення пошуково-рятувальних операцій. У 1961-1962 роках на ньому було встановлено п'ять світових рекордів швидкості, в тому числі абсолютний - 339 км / год на базі 19 км. У березні 1965 року був встановлений світовий рекорд дальності польоту по прямій - 3389 км, а в липні 1967 року два вертольоти пошуково-рятувальної модифікації НН-3 здійснили при дев'яти дозаправках в повітрі безпересадочний переліт через Атлантику, пролетівши 6710 км за 30 годин 46 хвилин.
Численні модифікації вертольота умовно ділять на протичовнові вертольоти-амфібії, сухопутні транспортно-десантні та пошуково-рятувальні вертольоти і цивільні модифікації.
Двигун АТ «Мотор Січ» TB3-117BMA-CБM1B серії 4E розроблений для установки на вертольоти Мі-8Т. Підтримує потужність до великих значень температур зовнішнього повітря, висот базування і польоту, в порівнянні з існуючими вертолітними двигунами ТВ2-117.
Режим 2,5-хвилинної потужності забезпечує безпечні зліт і посадку вертольота при одному непрацюючому двигуні. Згідно технічним характеристикам. в крейсерському режимі підтримується до tH, +60 ° С.