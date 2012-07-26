«Мотор Січ» в І півріччі збільшило прибуток на 23,7%

Одне з найбільших машинобудівних підприємств України «Мотор Січ» (м. Запоріжжя) в січні-червні 2012 року збільшило чистий прибуток на 23,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 875,6 млн грн.

Про це йдеться в звіті підприємства.

У січні-червні п. р. «Мотор Січ» збільшила чистий дохід на 30% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 3,1 млрд грн, а також збільшила валовий дохід (виручку) від реалізації на 29% - до 3,15 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, в 2011 році «Мотор Січ» збільшила чистий прибуток на 8,9% в порівнянні з 2010 роком - до 1,344 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Мотор Cіч" - одне з найбільших українських машинобудівних підприємств, виготовляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Як-130 та ін., агрегати для перекачування газу та енергетичне устаткування. Підприємство виробляє деталі для 95% авіаційних двигунів, які експлуатують в Росії.

73,2856% акцій ПАТ «Мотор Січ» належать ЗАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (номінальний утримувач, м. Київ), 14,9866% - фізичним особам.