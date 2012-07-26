Костусєв погрожує закрити нафтохімічні підприємства Одеси, які забруднюють атмосферу

Мер Одеси Олексій Костусєв доручив підготувати до наступного засідання міськвиконкому проект рішення про припинення роботи нафтохімічних підприємств міста, які надмірно забруднюють атмосферу.

Як передає кореспондент УНІАН, це рішення було прийняте у четвер, 26 липня, на засіданні Одеського міськвиконкому за підсумками обговорення питання "Про заходи з поліпшення стану атмосферного повітря в Одесі".

Зокрема, виконувач обов'язків начальника Департаменту екологічної безпеки міськради Валентина Дацюк повідомила, що АТ "Одесанафтопродукт", ЗАТ "Ексімнафтопродукт" та інші підприємства нафтохімічної галузі, які працюють недалеко від центру міста, забруднюють атмосферу, до того ж показник гранично допустимої концентрації вуглеводню в повітрі за останні дні перевищений у 12,5 разу.

Головний еколог міста пояснила різке збільшення кількості скарг одеситів на забруднення повітря і посилення неприємного запаху недотриманням природоохоронного законодавства рядом компаній, зокрема, АТ "Одесанафтопродукт" і ЗАТ "Ексімнафтопродукт".

"Згідно з вимірами фахівців, які були проведені поряд з цими нафтоперевалочними підприємствами, у лютому і березні поточного року рівень ГДК вуглеводню в повітрі перевищувався у 2-3 рази, у травні - у 8 разів, а 18 і 19 липня - вже у 12,5 разу", - констатувала В.Дацюк.

"Ці смердючі запахи свідчать про неприпустимо високі рівні випарів вуглеводню, що їх допускає устаткування цих підприємств, і вони дуже небезпечні для здоров'я городян, - також зазначив начальник Управління охорони здоров'я Ігор Шпак.

На засіданні міськвиконкому також було зазначено, що керівництво "Одесанафтопродукту" ігнорує приписи екологічних та інших контролюючих служб про посилення заходів контролю за станом повітря, і не встановлює, на відміну від ВАТ "Лукойл-НПЗ", датчиків моніторингу повітря.

Більше того, за словами В.Дацюк, дирекція "Одесанафторпродукту" не допускає на свою територію екологічних інспекторів.

"Треба приймати рішення про призупинення цих виробництв і звертатися у відповідні структури Кабміну України", - сказала вона.

Після того, як члени міськвиконкому заслуховували пояснення голови правління АТ "Одесанафтопродукт" Олександра Рибки, а також представників інших підприємств нафтопереробки, міський голова Одеси доручив віце-мерові Миколі Ільченку підготувати проект відповідного рішення до наступного засідання міськвиконкому.

О.Костусєв підкреслив, що "міська влада не має наміру більше спокійно спостерігати, як труять одеситів. Треба підготувати аргументоване, розгорнуте рішення міськвиконкому - з урахуванням того, що воно може стати предметом судових розглядів за позовами цих підприємств".