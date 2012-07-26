Продажі нових автомобілів в Україні у І півріччі виросли на 21% - експерти

Продажі нових легкових автомобілів в Україні у першому півріччі 2012 року виросли порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 21%, що вказує на поступове відновлення ринку, повідомила компанія "Атлант-М" в переданому агентству УНІАН звіті.

Компанія не вказує абсолютних цифр продажів за цей період.

"Ринок в червні виявився трохи нижчий травневого рівня, що досить часто спостерігалося у попередні роки. Можливо, зростанню продажів завадило проведення Євро- 2012, що змусило частину потенційних покупців відкласти придбання автомобіля. Якщо ця гіпотеза правильна, то ми побачимо в липні-серпні відновлення зростання продажів", - цитують повідомлення директора відділення стратегічного розвитку "Атлант-М" Олексія Терещенка.

За даними експертів, за підсумками першого півріччя трійка лідерів українського ринку іншомарок виглядає таким чином: моделі Hyundai (продано 9912 автомобілів), Volkswagen (продано 8651 автомобіль) і Kia (продано 7538 автомобілів).

Серед популярних брендів найбільше зростання в продажах показують Volkswagen, Kia, Geely. З ТОП-3 рейтингу за підсумками півріччя вибули Toyota і Skoda, перемістившись на 4-е і 5-е місце відповідно.

Експерти ринку при цьому кажуть про зниження продажів автомобілів японських марок (Honda, Mitsubishi), а також Daewoo і Chery.

Сегмент преміальних автомобілів, за даними "Атлант-М", виріс на 27% порівняно з I півріччям 2011 року. При цьому торішній лідер Lexus поступився місцем німецькій трійці Mercedes, Audi і BMW, яка йде впритул і сумарно займає 55,5% преміум-сегменту в Україні.

Раніше в поточному місяці профільна асоціація "УкрАвтоПром" повідомила, що виробництво легкових автомобілів в Україні у першому півріччі 2012 року в умовах відсутності держпідтримки галузі і слабкого автокредитування впали порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 19,6% до 36 542 одиниць.

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