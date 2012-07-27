На думку Клюєва, Україна упевнено виходить у лідери на світовому ринку бронетехніки

Вітчизняний оборонний-промисловий комплекс з часом повинен стати одним з рушіїв розвитку і розширення високотехнологічних секторів економіки України.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв, коментуючи прийняття на озброєння українською армією нового сучасного бронетранспортера БТР-4Е вітчизняного виробництва, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

За його словами, отримання українською армією нових зразків озброєнь стає доброю традицією. А.Клюєв висловив переконаність, що в майбутньому можна очікувати оснащення вітчизняної армії рядом інших сучасних зразків військової техніки і озброєнь.

Як сказав секретар РНБО, дуже важливо, що нові зразки, які надійшли в Збройні сили України останнім часом, практично повністю складаються з комплектуючих вітчизняного виробництва. Він нагадав, що БТР-4 на 100% складається з вітчизняних комплектуючих і оснащений озброєнням українського виробництва.

Україна упевнено виходить у лідери на світовому ринку бронетехніки, заявив А.Клюєв. «Якщо раніше наша країна славилася своїми транспортними і пасажирськими літаками і авіадвигунами, то найближчими роками за пальму першості в українському оборонному експорті змагатимуться і вітчизняні виробники танків і бронемашин», - зазначив він.

Секретар РНБО України наголосив, що сучасні бронетранспортери українського виробництва не просто не поступаються, а за рядом параметрів перевершують свої зарубіжні аналоги. А.Клюєв заявив, що зарубіжні партнери задоволені українською технікою і тим, як вона себе показує в ході різних міжнародних навчань порівняно із зразками виробництва інших держав. Він нагадав, що керівники Таїланду дуже позитивно оцінювали співпрацю з Україною, зокрема - після демонстрації відмінних показників тайськими бронемашинами українського виробництва під час широкомасштабних навчань збройних сил Таїланду і Сінгапуру. Він повідомив, що наразі ведуться консультації про можливість спільного складання БТР-3 на підприємствах Таїланду, а також передачі української технології для виробництва в цій країні боєприпасів малого калібру.

За словами А.Клюєва, також дуже важливо, що українські розробники не зупиняються на досягнутому і постійно працюють над новими зразками техніки і озброєння.

«Нові якісні зразки техніки, які добре себе проявляють у різних країнах, дають великі контракти, а отже – кошти для проведення нових наукових, інженерно-конструкторських та випробувальних робіт. Розвиток нових модифікацій бронемашин також означає розвиток нових систем активного і пасивного захисту, систем ураження, керування, зв'язку і багатьох інших технологічних напрямів. Ми повинні прагнути до того, щоб з часом значно розширити сектор високих технологій у вітчизняному оборонно-промисловому комплексі. Частина військових технологій буде адаптована до цивільних потреб, що дасть новий імпульс розвитку інших секторів економіки України», - заявив А.Клюєв.

За його словами, багато критиків не розуміють дуже важливої речі: технологічна військова потужність держави і її економічний потенціал значною мірою взаємозв'язані. Україна просто зобов'язана розвивати свій військово-промисловий комплекс, у результаті оснащуючи власну армію сучасною ефективною зброєю і технікою, наголосив секретар РНБО.

А.Клюєв нагадав, що у 2012 році для потреб ЗСУ планується ввести в лад 15 кораблів, відремонтувати або модернізувати 36 літаків і вертольотів. Станом на сьогодні на озброєння прийнято 12 модернізованих літаків МІГ-29, Су-25 і Л-39, які проходять випробування в частинах тактичної авіації, а також на озброєння недавно прийнято парашутну систему «БАРС-С», наземну станцію радіолокації П-18 «Малахіт» та інші.