«Дочірній банк Ощадбанку Росії» надасть СхідГЗК кредитну лінію на 150 млн грн

Найбільше в Європі підприємство з видобутку і переробки уранової руди "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (СхідГЗК, Жовті Води, Дніпропетровська обл.) вибрало "Дочірній банк Ощадбанку Росії" (м. Київ) для залучення поновлюваної мультивалютної кредитної лінії лімітом еквівалентним 150 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеному на веб-порталі "Державні закупівлі".

Згідно з повідомленням, дата акцепту конкурсної пропозиції - 27 липня, кінцевий термін підписання договору - 23 серпня.

Також вказується, що ціна акцептованої пропозиції - 38,02 млн грн.

Довідка УНІАН. ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (м. Жовті Води) - єдине в Україні і найбільше в Європі підприємство з видобутку і переробки уранової руди. ДП "СхідГЗК" випускає 3,3% світового виробництва урану (дані МАГАТЕ).

"Дочірній банк Ощадбанку Росії" (м. Київ) зареєстрований в червні 2001 року, є 100% дочірнім банком АБ "Ощадний банк Російської Федерації" (м. Москва).