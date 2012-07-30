Міністр оборони відзначає прогрес у будівництві українського корабля класу «корвет»

Міністр оборони України Дмитро Саламатін вважає, що в будівництві українського військового корабля класу «корвет» намічається очевидний прогрес, його майбутнє найоптимістичніше.

Про це глава оборонного відомства заявив журналістам в Севастополі, де взяв участь в святкуванні Дня флоту України і Дня Військово-Морського флоту Росії, передає кореспондент УНІАН.

«Продовжуємо будівництво, продовжуємо активно прогрес. Якщо порівняти, що було на початку року, і що зараз, там прогрес очевидний абсолютно. І плюс до цього, ми провели велику роботу по заміщенню імпортних компонентів і складових корвета на продукцію вітчизняного виробництва. Це означає, що ми зберігаємо і примножуємо робочі місця», - сказав керівник українського військового відомства.

Як вважає Д.Саламатін, перспективи у проекту «Корвет» найкращі.

На уточнююче запитання представників ЗМІ, чи дозволяють технології будувати кораблі, міністр сказав: «Так, так і ще раз – так. Україна в змозі будувати кораблі і будуватиме кораблі упродовж довгих років найвищої складності. Я вам це заявляю з усією відповідальністю. Школу ми зберегли», - відповів міністр оборони.

На запитання про те, чи вестиметься будівництво і на севастопольських верфах, Д.Саламатін сказав: «Будуватимемо усюди, де можна. Де не можемо, теж пробуватимемо».

Як повідомляв УНІАН, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв раніше заявляв, що Україна почала набирати добрі темпи відновлення рівня оснащеності власної армії технікою і озброєнням.

За його словами, в 2012 році буде введено в дію 15 кораблів, і в першу чергу, вже проведено велику роботу в рамках програми «Корвет».

«Для відновлення потенціалу українського ОПК важливо, що переважна більшість компонентів цього проекту будуть замінені продукцією вітчизняного виробництва. У проекті будівництва цих вітчизняних кораблів задіяно понад 100 підприємств у всіх регіонах України», - зазначив А.Клюєв.