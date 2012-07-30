Підводний човен «Запоріжжя» увійде до бойового складу українського флоту до кінця року
Підводний човен «Запоріжжя» буде прийнято до бойового складу українського флоту до кінця поточного року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив вчора журналістам у Севастополі командувач Військово-Морських сил Збройних сил України віце-адмірал Юрій Ільїн.
«Ходові випробування підводного човна «Запоріжжя» тривають у плановому порядку, корабель пройшов перший етап ходових випробувань в надводному положенні, здійснив пробне занурення. Човен успішно буде прийнято до бойового складу до кінця цього року», - сказав Ю.Ільїн.
29 липня підводний човен «Запоріжжя» взяв участь у військово-спортивному святі з нагоди Дня флоту України.
Як повідомляв УНІАН, у період з 18 по 20 липня поточного року проходив черговий етап ходових випробувань підводного човна «Запоріжжя», під час якого українські підводники успішно здійснили пробне занурення підводного човна.
Уперше на ходові випробування в надводному положенні після 18-річної стоянки в базі підводний човен «Запоріжжя» виходив 25 квітня поточного року, випробування пройшли успішно.