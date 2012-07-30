РФ пропонує Україні розширити секторальне співробітництво - джерело

Останні пропозиції РФ щодо співробітництва України з Митним союзом полягають у розширенні секторального співробітництва у ряді галузей.

Про це УНІАН повідомив джерело в українському уряді.

Воно зазначило, що про приєднання України до Митного союзу в пропозиціях не йдеться.

«Йдеться про розширення секторального співробітництва в авіабудуванні, суднобудуванні і космосі. Про приєднання не йдеться», - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, минулого тижня прем'єр-міністр України Микола Азаров в інтерв'ю виданню «Завтра» заявив, що Україна хоче працювати з Митним союзом і уважно вивчає останні пропозиції Росії з цього питання.

При цьому він зазначив, що, на жаль, запропонований Україною варіант співробітництва з МС за формулою «3+1» Росія не приймає.