«Метінвест» змінює менеджмент на «Запоріжсталі»

Гірничо-металургійна група «Метінвест», що оголосила у понеділок, 30 липня, про викуп контрольного пакета акцій одного з найбільших меткомбінатів «Запоріжсталь», провела перші кадрові призначення - замість Віталія Сацького, який керував підприємством більш як 26 років, виконуючим обов'язки гендиректора призначений Ростислав Шурма, менеджер "Метінвеста".

Як повідомляється на сайті «Запоріжсталі», виконуючим обов'язки генерального директора меткомбінату призначений Ростислав Шурма, який раніше обіймав посаду заступника директора металургійного дивізіону групи "Метінвест".

До цього підприємством впродовж 26 років керував Герой України В.Сацький, який напередодні написав заяву про звільнення з посади.

Прес-служба підприємства також повідомила, що практичний досвід Р.Шурма одержав у групі «Метінвест», управляючи процесом діяльності металургійних підприємств групи.

«Одним із реалізованих Р.Шурмою проектів стало створення в «Метінвесті» дивізіону сталі та прокату, що включав всі металургійні та прокатні потужності «Метінвеста». Пізніше дивізіон сталі та прокату було трансформовано в Металургійний дивізіон, який об'єднав коксохімічне, сталеплавильне, прокатне і трубне виробництва Групи «Метінвест», - говориться у прес-релізі підприємства.

Крім того, Р.Шурма керував процесами інтеграції всіх нових підприємств, які увійшли до складу групи "Метінвест" - Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, Траметал, Промет, Макіївський металургійний завод.

Р.Шурма має дві вищі освіти: закінчив Київський національний економічний університет і Національний університет «Києво-Могилянська академія». Є депутатом Донецької обласної ради, членом постійної комісії з питань екології та природних ресурсів.

«Для мене велика честь і велика відповідальність очолити трудовий колектив «Запоріжсталі». Я переконаний, що разом ми зможемо вирішувати найскладніші та амбітні завдання, і виведемо наш комбінат на якісно новий рівень розвитку», - прокоментував своє призначення Р.Шурма, генеральний директор ПАТ «Запоріжсталь».

Разом із Р.Шурмою на комбінат прийшла нова команда топ-менеджерів, які відповідатимуть за основні напрями діяльності комбінату. Серед них: Олександр Третьяков, який працював раніше директором з інжинірингу металургійного комбінату «Азовсталь»; Володимир Коломієць, який обіймав посаду директора з постачаннюяТОВ «Метінвест-СМЦ»; Володимир Байда, який очолював ТОВ «Метінвест-ресурс»; Руслан Божко, раніше заступник фінансового директора дивізіону ТОВ «Метінвест Холдинг»; Сергій Гоман, який раніше обіймав посаду головного інженера Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча; Андрій Лученко, заступник директора з персоналу ВАТ "МК «Азовсталь» і Руслан Бойчук, який очолював юридичну службу ТОВ «Метінвест-ресурс»; Олег Адаманов, який працював начальником управління залізничного транспорту комбінату «Азовсталь».

Довідка УНІАН. ПАТ «Запоріжсталь» працює на ринках чавуну, слябів, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного тощо. Займає монопольне становище на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.

ПАТ «Запоріжсталь» за 2011 р. збільшило проти 2010 р. виробництво прокату на 11% - до 3,171 млн. тонн, сталі - на 10,5% - до 3,813 млн. тонн.

«Запоріжсталь» 2011 р. завершила з чистим збитком 124,084 млн. грн, тоді як за 2010 р. підприємство одержало прибуток у розмірі 241,166 млн. грн.

«Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвеста» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі та напівфабрикатах, а й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами «Метінвеста» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).