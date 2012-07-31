Головою Наглядової ради «Титан України» призначений Козирєв

Головою Наглядової ради державної холдингової компанії «Титан України» призначено директора департаменту взаємодії з підприємствами базових галузей Агентства держмайна України Віктора Козирєва.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному в офіційному інтернет-виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно з повідомленням, дане кадрове рішення прийнято на підставі наказу Державного агентства з управління державними корпоративними правами та майном від 22 червня 2012 року № 152.

Як повідомляв УНІАН, у середині липня Кабінет Міністрів прийняв рішення про передачу 100% акцій ПАТ «ДХК «Титан України» Фонду державного майна для подальшого продажу акцій «ДАК «Титан», ПрАТ «Кримський титан» і ПАТ «Сумихімпром» та ліквідації держхолдингу.

Згідно з документом, ФДМУ повинен виключити із статутного капіталу і продати держпакет акцій ЗАТ «Кримський титан» в розмірі 50% плюс 1 акція; через місяць виключити і продати 100% акцій ПАТ «Сумихімпром» та ПАТ «ДАК «Титан».

Також, згідно з розпорядженням, ДХК «Титан України» повинен бути ліквідованим.

У грудні 2010 р. уряд Миколи Азарова скасував заборону на відчуження майна ДХК «Титан України», введену колишнім урядом у березні 2010 року.

Українському бізнесменові та інвестору Дмитру Фірташу належить Група компаній Group DF, яка володіє 90% акцій компанії OstChem Holding AG, яка в свою чергу контролює 50% - 1 акція ЗАТ «Кримський Титан».

Д.Фірташ заявляв, що тільки якнайшвидше створення вертикально-інтегрованого титанового холдингу дозволить Україні зберегти свої позиції на світовому ринку титану.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів в лютому 2009 року. своєю постановою схвалив створення Державної холдингової компанії «Титан України». Засновником компанії від імені держави виступило Міністерство промислової політики.

До статутного фонду створеного акціонерного товариства були передані державні пакети акцій у розмірі 100% ВАТ «Сумихімпром», ДАК «Титан», який здійснює корпоративне управління 50% +1 акція ЗАТ «Кримський титан», та Запорізького державного титаномагнієвого комбінату після перетворення його у відкрите акціонерне товариство.