У ВР зареєстровано законопроект про скасування ввізного мита на феросплави

У Верховній Раді зареєстровано законопроект (№11042) про внесення змін до Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" (щодо ставок ввізного мита на феросплавну продукцію), яким пропонується встановити нульову ставку мита на феросплавну продукцію, що імпортується в Україну.

Автором законопроекту є народний депутат від Партії регіонів Дмитро Шпенов.

Як наголошується у пояснювальній записці до проекту закону, необхідність його ухвалення обумовлена несприятливою кон'юнктурою, що склалася на світових ринках сталі, на які орієнтована переважна більшість вітчизняних металургійних підприємств.

«Одним із основних видів металургійної сировини, що безпосередньо впливають на собівартість готової сталі і прокату, є феросплавна продукція. На сьогодні ставки ввізного мита на різні види феросплавів становлять 2-5,5%. Відміна ввізного мита на феросплави, які є сировиною для виплавки сталі, дозволить диверсифікувати джерела поставок сировини, підвищити цінову конкурентоспроможність українських металургійних комбінатів, зокрема в частині легованих сталей», - наголошується в документі.

Автор законопроекту також повідомляє, що відміна ввізного мита на феросплави приведе до втрати надходжень до державного бюджету в обсязі 90,4 млн грн на рік.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня ц. р. Українська асоціація виробників феросплавної продукції (УкрФА) надіслала лист до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) з проханням відкрити спеціальне розслідування агресивного імпорту феросилікомарганцю в Україну.

Як наголошується в листі УкрФА, зростання імпорту феросилікомарганцю в Україну в 2011 році, порівняно з 2010 роком, становило 144%. Як наслідок, національні виробники феросилікомарганцю були вимушені (у 2011 році порівняно з 2010 роком) зменшити обсяги виробництва даного сплаву на 11%, знизити завантаження виробничих потужностей на 13%. У 2011 році, порівняно з 2010 роком, частка національного виробника в споживанні феросилікомарганцю українськими метпідприємствами знизилася на 43%, рентабельність українських виробників феросилікомарганцю скоротилася на 49%, фінансовий результат діяльності українських феросплавних заводів, що виробляють феросилікомарганець, впав на 62%. Рівень зайнятості працівників українських виробників феросилікомарганцю зменшився на 13%. При цьому залишки готової продукції зросли на 70%.