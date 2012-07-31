Поліпшення зростання економіки відбулося за рахунок сільського господарства - експерт

Поліпшення зростання економіки України за підсумками II кварталу 2012 року відбулося в основному за рахунок сільського господарства, вважає головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Бєлан.

«Поліпшення економічної активності в другому кварталі, очевидно, відбулося за рахунок сектору сільського господарства, обсяг випуску продукції в якому збільшився у червні більш ніж на 20% р/р (за оцінками НБУ), головним чином завдяки ранньому початку збору зернових», - сказала експерт.

При цьому вона відзначила, що оскільки за підсумками року очікується зниження врожаю зернових як мінімум на 20% р/р, зростання в сільському господарстві, яке забезпечує 7,6% ВВП, зміниться падінням вже у III кварталі 2012 року, що негативно позначиться на зростанні реального ВВП.

Також О.Бєлан звертає увагу на те, що зростання у промисловості - основному секторі української економіки, який займає 26% ВВП, - залишається слабким. Так, промвиробництво зросло лише на 0,4% р/р у першому півріччі 2012 року на тлі послаблення зовнішнього попиту і падіння обсягів переробки нафти.

«Ми прогнозуємо, що зростання промислового виробництва прискориться до 1,5% р/р до кінця року за рахунок нижчої бази порівняння у IV кварталі 2012 року, проте не варто чекати істотного поліпшення показників галузі доти, доки зовнішній попит залишатиметься слабким і/або поки не буде вжито заходів для відновлення обсягів переробки нафти», - вважає О.Бєлан.

Підтримку економіці, за словами експерта, продовжує надавати сектор послуг, зокрема торгівля (другий за величиною сектор економіки після промисловості), на яку припадає 15% ВВП. Високі темпи зростання в торгівлі, особливо у її роздрібній складовій, як вважає експерт, є віддзеркаленням динамічного внутрішнього попиту, підтримуваного зростанням реальних зарплат унаслідок збільшення соціальних витрат напередодні парламентських виборів і низької інфляції.

«Чекаючи, що орієнтовані на внутрішній ринок сектори продовжуватимуть підтримувати економічну активність до кінця року, ми підтверджуємо наш прогноз зростання реального ВВП на 2012 рік на рівні 2,2% р/р. Ми чекаємо, що темпи зростання економіки поступово прискоряться до 3,5% р/р у 2013 році на тлі поліпшення перспектив зростання світової економіки і відновлення зовнішнього попиту», - повідомила О.Бєлан.

У свою чергу аналітики «ІНГ Банк Україна» відзначають, що попередні дані щодо зростання ВВП України в II кварталі 2012 року (3% у річному обчисленні) значно перевищують як прогноз банку, так і консенсус-прогноз (2,5%).

«У даний час немає даних про розподіл за основними секторами і компоненті витрат, проте ми вважаємо, що інвестиції і приватне споживання були рушійною силою економічного зростання у попередньому кварталі», - кажуть аналітики «ІНГ Банк Україна».

Аналітики інвестиційної компанії «Трійка Діалог Україна» вважають, що проведення Євро-2012, а також ранній початок збиральної кампанії у порівнянні з минулим роком повинні були позитивно позначитися на економічних показниках червня, що і пояснює очікування влади щодо зростання ВВП у II кварталі 2012 року на рівні трохи більш як 2% (після зростання на 2% у I кварталі 2012 року).

«Проте, судячи з тенденцій, що намітилися останнім часом, ми вважаємо, що економічне зростання за підсумками року може становити лише близько 1,5%. Такий прогноз обумовлений несприятливою зовнішньою кон'юнктурою, очікуваним зниженням урожаю зернових у порівнянні з минулим роком, а також ефектом високої бази порівняння у другому півріччі 2012 року», - відзначають у «Трійці Діалог Україна».

Як повідомляв УНІАН, за попередньою оцінкою Держстату України, зростання ВВП у ІІ кварталі 2012 р. становило 3% (зростання ВВП у ІI кварталі 2011 року - 3,8%).

З урахуванням сезонного чинника, у ІI кварталі 2012 року проти І кварталу 2012 року зростання ВВП України зафіксоване на рівні 1,9%.

12 червня Держстат поліпшив оцінку зростання ВВП України у I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року (у постійних цінах 2007 року) з 1,8% до 2%.

З урахуванням сезонного чинника, у I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зафіксовано спад ВВП України на рівні 0,2%.

Таким чином, у I кварталі 2012 року зростання ВВП України сповільнилося як проти показника I кварталу 2011 року (5,4%), так і у порівнянні з показником IV кварталу 2011 року (4,7%).

Номінальний ВВП за I квартал 2012 року становив 296,97 млрд грн.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зниження темпів зростання української економіки у 2012 році до 2,5%, але чекає прискорення зростання ВВП країни у 2013 році до 4,0%.

У квітні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України у 2013 році очікується на рівні 3,5%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляції - на рівні 7,9%.