Мінінфраструктури затвердило інвестплан порту «Південний» на 2012-2015 роки

Міністерство інфраструктури затвердило інвестиційний план держпідприємства «Морський торговий порт «Південний» на 2012-2015 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінінфраструктури, зокрема, інвестиційний план передбачає реконструкцію морського підхідного каналу порту, будівництво комплексу причалів № 10,11, а також розширення місця розвороту в районі причалів № 18-20 і № 37.

За інформацією відомства, реалізація проекту з реконструкції морського підхідного каналу дозволить порту «Південний» одержати статус найбільшого глибоководного порту в північно-західній частині Чорного моря.

Підприємство зможе приймати і обробляти великовантажні судна дедвейтом понад 150 тис. тонн з осадкою до 19 метрів, що забезпечить лідируючі позиції порту на даному ринку транспортних послуг.

Крім того, інвестиційний план передбачає підтримку у належному технічному стані основних фондів підприємства, зокрема, обладнання, пов'язаного з обробкою вантажів.

Прес-служба Мінінфраструктури не уточнює обсяг коштів, які будуть направлені на фінансування робіт і оновлення основних фондів порту.

Нагадаємо, наприкінці липня 2012 року начальник держпідприємства «Морський торговий порт «Південний» Олександр Лагоша повідомив про наміри інвесторів вкласти в інфраструктуру порту 250 млн доларів.

Довідка УНІАН. МТП "Південний" заснований в 1978 році, розташований на березі Аджалицького лиману. Це найбільш глибоководний порт України (глибина підхідного каналу - 15,5 м, глибина біля причалів - 14-15,5 м). Загальна протяжність причалів - близько 2,6 км.

Держпідприємство «Морський торговий порт «Південний» у 2011 році збільшило переробку вантажів на 24,25% порівняно з 2010 роком - до 22,639 млн тонн. У січні-травні 2012 року порт скоротив перевалку вантажів на 5% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 9,055 млн тонн.