«Метінвест» у першому півріччі скоротив виробництво сталі на 8,1%

Найбільша гірничо-металургійна компанія "Метінвест" заявила про зменшення виробництва сталі на 8,1% у першому півріччі 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 6,747 млн тонн, йдеться у звіті компанії.

Разом з тим компанія повідомляє, що в другому кварталі 2012 року їй вдалося збільшити виробництво сталі на 4,7% в порівнянні з першим кварталом - до 3,542 млн тонн.

Крім того, видобуток коксівного вугілля зріс на 11,4% в порівнянні з першим півріччям 2011 року та склала 6,114 млн тонн.

Виробництво загального залізорудного концентрату збільшилося на 2,5% і досягло 18,217 млн тонн.

«Метінвест» повідомляє, що належні до групи Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча в першому півріччі 2012 року скоротив виробництво сталі до 2,863 млн тонн з 3,059 млн тонн за аналогічний період 2011 року, комбінат «Азовсталь» скоротив випуск сталі за цей період до 2,447 млн тонн з 2,987 млн тонн, а Єнакіївський металургійний завод збільшив випуск сталі до 1,437 млн тонн з 1,299 млн тонн.

Виробництво чавуну підприємствами групи за шість перших місяців 2012 року скоротити до 5,794 млн тонн з 6,167 млн тонн за аналогічний період 2011 року. При цьому Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча скоротив випуск сталі до 2,435 млн тонн з 2,483 млн тонн, "Азовсталь" - до 2,107 млн тонн з 2,545 млн тонн, а Єнакіївський метзавод збільшив випуск до 1,252 млн тонн з 1,139 млн тонн.

"Спад обсягів виробництва чавуну і, відповідно, сталі був викликаний послабленням попиту на ринку металопродукції протягом першого півріччя 2012 року. Разом з тим, зростання виробництва сталі в другому кварталі 2012 року порівняно з попереднім кварталом було викликане невеликим сезонним і традиційним пожвавленням попиту на ринку металопродукції ", - сказано в повідомленні" Метінвесту ".

Виробництво труб групою в першому півріччі 2012 року скоротилося до 299 тис. тонн з 324 тис. тонн за аналогічний період 2011 року.

Група повідомляє, що виробництво товарних напівфабрикатів за шість перших місяців 2012 року зменшити на 19,2% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 1,305 млн тонн, в основному в результаті скорочення виробництва слябів на «Азовсталі» на 456 тис. тонн, що було викликано загальним ослабленням попиту на ринку металопродукції в 2012 році. У той же час виробництво товарної квадратної заготовки для продажу третім особам зросла на 69% до 401 тис. тонн, тим самим відшкодувавши втрати від скорочення виробництва слябів.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі й напівфабрикатах, а й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Метінвест» змінює менеджмент на «Запоріжсталі»