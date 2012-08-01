«Інтерпайп» перейменував завод «Дніпросталь» в «Інтерпайп Сталь»

«Інтерпайп» представив нову назву і логотип електросталеплавильного заводу «Дніпросталь», тепер підприємство має назву «Інтерпайп Сталь». Про це повідомляється в прес-релізі компанії.

Відповідно до прес-релізу, зміна назви покликана відобразити зв'язок нового заводу з іншими підприємствами групи, а підпис «Пульс Інтерпайп» в логотипі - відобразити роль нового заводу у формуванні нової культури виробництва в компанії в цілому.

Також «Інтерпайп» представив фірмову стилістику інноваційного заводу. Впровадження стилістики буде відбуватися поступово. Основний етап планується завершити до кінця 2012 року.