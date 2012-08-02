«Азовсталь» скоротила виробництво прокату на 21,8%

«Металургійний комбінат «Азовсталь», за оперативними даними, за 7 місяців 2012 р. виготовив 2,534 млн. тонн металопрокату, що на 707 тис. тонн, або на 21,8%, менше, ніж за аналогічний період 2011 р.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні "Металургпром".

Згідно з повідомленням, обсяги виробництва готового прокату за вказаний період на комбінаті становили 1,324 млн. тонн – на 793 тис. тонн (на 37,4%) менше, ніж за 7 місяців минулого року.

Підприємство виплавило 2,806 млн. тонн стали, що на 17,4%, або на 595 тис. тонн, менше, ніж за 7 місяців 2011 р.

Виробництво чавуну скоротилося на 17,2%, або на 505 тис. тонн, - до 2,425 млн. тонн.

До 1 серпня 2012 р. меткомбінат виготовив 1,147 млн. тонн агломерату – на 26 тис. тонн (на 2,3%) більше, ніж за січень-липень 2011 р.

Довідка УНІАН. ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» - сучасне високотехнологічне підприємство, що вигтовляє широкий спектр металопродукції: сляби, сортовий і фасонний прокат, рейки залізничні, рейкові скріплення, квадратну заготовку, товстий лист, продукцію з металургійних шлаків.

Виробничі потужності комбінату дозволяють виготовляти за рік понад 5,5 млн. тонн чавуну, більш ніж 6,4 млн. тонн сталі, зокрема конвертерної 4,4 млн. тонн, більш як 4,4 млн. тонн прокату. Проектні потужності з виробництва рейкових скріплень становлять 285 тис. тонн на рік, помольних куль - 170 тис. тонн на рік.

Підприємство входить до складу Групи «Метінвест».

"Метінвест" - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств "Метінвесту" дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами Группи "Метінвест" є Группа СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).

«Азовсталь» за 2011 р. виготовила 5,335 млн. тонн прокату, що на 47 тис. тонн, або на 0,9%, більше, ніж у 2010 р.

За підсумками 2011 р. «Азовсталь» збільшила відносно 2010 р. чистий збиток більш ніж у 2,5 раза - до 507,5 млн. грн.