Харківське авіапідприємство побудує АН-74 для Казахстану

Харківське державне авіаційно-виробниче підприємство почало виготовлення літака АН-74 для Казахстану.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Андрія Моченкова.

За його даними, запланований термін відвантаження літака замовнику - лютий 2013 року.

А.Моченков зазначив, що харківський авіаційний завод має підписаний контракт на виготовлення і постачання 5 літакокомплектів в місто Самара (Російська Федерація), з яких 2 одиниці відвантажено в 1-му півріччі 2012 року, інші 3 одиниці планується допоставити згідно з графіком до кінця поточного року.

Заступник голови ОДА зазначив, що ХДАВП також продовжує працювати над виконанням контракту з Туркменістаном.