Україна може цілком втратити феросплавне виробництво, і держава не може або не хоче вжити заходів для зміни ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у четвер, 2 серпня, на прес-конференції в Запоріжжі голова Ради директорів Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА), голова правління ПАТ «Запорізький завод феросплавів" Павло Кравченко.

«На сьогоднішній день у Верховній Раді лежить законопроект, яким пропонується скасувати 5% ввізне мито на феросплави. Якщо у вересні його приймуть, то Україна втратить феросплавне виробництво як таке. Вітчизняним феросплавникам неможливо успішно конкурувати зі світовими виробниками феросплавів, маючи тариф на електроенергію в кілька разів вище, ніж у конкурентів і абсолютно не маючи ніякого захисту з боку держави», - заявив П.Кравченко. При цьому він зазначив, що на сьогоднішній день для українських виробників феросплавної продукції ціна 1 мегавата електроенергії становить 92,6 дол, тоді як в США його ціна для вітчизняних виробників 25 дол, в Грузії - 30 дол, в Казахстані - 20 дол, в Індії та ПАР - 70 і 65 доларів за мегават, відповідно.

За словами П.Кравченка, представники галузі намагаються вирішити проблему тарифів на електроенергію вже понад рік, але безуспішно.

«Держава не тільки не хоче або не може запропонувати власний варіант вирішення проблеми, але і не розглядає варіанти, запропоновані виробниками, - вона просто повернулася до феросплавників спиною».

Черговим проявом такого стану справ П.Кравченко назвав візит прем'єр-міністра України Миколи Азарова у Запорізьку область. За його словами, «в ході візиту повинен був відбутися круглий стіл з керівниками та акціонерами низки найбільших підприємств області - бюджетонаповнюючих підприємств, які через, м'яко кажучи, «незрозумілу» державну політику зараз перебувають у стані припинення або на межі припинення виробництва».

«Люди приїхали, привезли пропозиції, планували вирішити проблеми, відновити виробництва, повернути людей на робочі місця, а М.Азаров цей запланований круглий стіл просто взяв і скасував», - констатував П. Кравченко.

За його словами, в результаті такої бездіяльності влади, ситуація у феросплавній галузі продовжує розвиватися таким чином, що «вже у вересні 2012 року Стаханівський завод феросплавів буде змушений зупинити 50% потужностей, а Запорізький завод феросплавів вже зараз, незважаючи на впровадження найсучасніших енергозберігаючих проектів, на межі повного припинення виробництва».

Довідка УНІАН. ПАТ «Запорізький завод феросплавів" - один з найбільших в Європі виробників феросплавів. Єдиний в СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і кременистих феросплавів, металевий марганець. Входить в Українську асоціацію виробників феросплавів. Частка внутрішнього ринку в постачаннях ЗЗФ складає 30-35%. Продукція експортується в країни СНД, Європейського Союзу, Азії та Африки.

У 2011 р. підприємство скоротило щодо 2010 р. обсяги виробництва феросплавів на 29,25% - до 300,127 тис. тонн.

За даними офіційної звітності, ЗЗФ завершив 2011 р. з чистим збитком в обсязі 759 млн грн проти 105 млн грн прибутку за підсумками 2010 р.

ПАТ "Стаханівський завод феросплавів" (Луганська область) виробляє феромарганець, феросилікомарганець і феросиліцій. Середньорічна виробнича потужність заводу становить 220 тис. тонн феросплавів.

ПАТ «Стаханівський завод феросплавів» за 2011 р. скоротило відносно 2010 р. виробництво на 5,2%, або на 11,5 тис. тонн, - до 208,3 тис. тонн продукції.

За даними офіційної звітності, СЗФ завершив 2011 р. з чистим збитком у розмірі 235 млн грн проти 5,5 млн грн чистого прибутку за підсумками 2010 р.