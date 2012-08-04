Підводний човен “Запоріжжя” успішно провів чергові випробування

Підводний човен Військово-Морських cил Збройних cил України “Запоріжжя” 3 серпня успішно провів випробування на перископній глибині.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, підводний човен занурився на глибину 14 метрів, після чого дав хід і сплив на поверхню на ходу.

За словами голови приймальної комісії, начальника штабу Центру морських операцій ВМС капітана 1 рангу Романа Гладкого, екіпаж “Запоріжжя” під час виходу в море діяв впевнено і грамотно.

«Виконання вивіски та кренування із зануренням на перископну глибину є одним із найбільш складних етапів ходових випробувань. Екіпаж з честю впорався з цим відповідальним завданням, випробування на перископній глибині пройшло успішно», - зазначив офіцер.

Пошуково-рятувальне забезпечення ходових випробувань в морі здійснювали рятувальний буксир “Кременець” та санітарний катер “Сокаль” українських ВМС.

Довідка УНІАН. У період з 18 по 20 липня 2012 року тривав черговий етап ходових випробувань підводного човна “Запоріжжя”, під час якого українськими підводниками успішно здійснене пробне занурення підводного човна. В ході пробного занурення було відпрацьовано вивіску та кренування підводного човна, фахівцями ремонтного підприємства на практиці перевірені теоретичні розрахунки.

Як повідомляв УНІАН, у період з 18 по 20 липня поточного року проходив черговий етап ходових випробувань підводного човна «Запоріжжя», під час якого українські підводники успішно здійснили пробне занурення підводного човна.

Вперше на ходові випробування в надводному положенні після 18-річної стоянки в базі підводний човен «Запоріжжя» виходив 25 квітня поточного року, випробування пройшли успішно.