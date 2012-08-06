Україна в 1-му півріччі скоротила експорт чорних металів на 5,8%

Україна за січень-червень 2012 р. скоротила обсяги експорту чорних металів проти аналогічного періоду 2011 р. на 5,8% - до 13,365 млн тонн. Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

Зокрема, обсяги експорту базових феросплавів становили 370,9 тис. тонн, що на 22,8% менше, ніж за 1 півріччя 2011 р. Експорт гарячекатаного плоского прокату скоротився на 10% – до 1,948 млн тонн.

При цьому обсяги експорту квадратної заготівки за 1-е півріччя ц.р. зросли на 29,6% - до більш як 3,191 млн тонн, арматури – на 10% - до майже 1,197 млн тонн.

Також збільшилися експортні поставки з України труб зварних - на 6,7% - до 546,3 тис. тонн. Експорт труб безшовних за січень-червень 2012 р. скоротився на 5,2% - до 350,1 тис. тонн.

Експорт української металопродукції до країн ЄС у 1-му півріччі скоротився на 34,6% - до 2,981 млн тонн, до країн СНД збільшився на 4,5% - до 2,141 млн тонн. Обсяги експорту до країн Близького і Середнього Сходу зросли проти січня–червня 2011 р. на 29,4% і становили близько 5,243 млн тонн. На 70% (до 455 тис. тонн ) збільшилися поставки української металопродукції до Єгипту, на 52% - до країн Африки (крім Північної Африки) – 585 тис. тонн.