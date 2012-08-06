Троє членів наглядової ради «Запоріжсталі» склали повноваження

Зі складу наглядової ради АТ «Запоріжсталь» вийшли три заступники голови наглядової ради. Про це повідомляється в офіційному оголошенні «Запоріжсталі», опублікованому на сайті НКЦПФР.

Згідно з оголошенням, Артур Абдінов, Микола Солдатенко та Ігор Дворецький 16 липня за власним бажанням подали заяви про дострокове припинення своїх повноважень як заступників голови НР «Запоріжсталі». На місце їхнє місце нікого не призначено.

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Як повідомляв УНІАН, 30 липня Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи "Метінвест", заявила про купівлю у бізнес-групи "Індустріал" контрольного пакету акцій комбінату «Запоріжсталь».

У результаті операції "Метінвест" разом із групою інвесторів став власником 50,0032% акцій комбінату "Запоріжсталь" (зокрема у "Метінвесту" - 49,032%, у групи інвесторів – 1%), а також акцій у низці інших гірничо-металургійних підприємств, які раніше належали групі "Індустріал".

Найближчим часом «Метінвест» має намір завершити детальний аналіз ситуації на комбінаті «Запоріжсталь» з метою розробки комплексу заходів із підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запоріжсталь» працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячекатаних рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного та ін. Займає монопольне становище на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.

У липні 2011 р. співвласником комбінату «Запоріжсталь» стала Група «Метінвест» (понад 50% акцій підприємства).

«Запоріжсталь» 2011 р. завершила з чистим збитком 124,084 млн. грн, тоді як за 2010 р. підприємство одержало прибуток у розмірі 241,166 млн. грн.

«Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).