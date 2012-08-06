У Вінницькій області розпочалась ліквідація Джуринського отрутомогильника.

Про це повідомляє прес-служба Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області.

За підтримки Мінприроди область отримала близько 35 мільйонів гривень на знищення непридатних пестицидів, що зберігаються як у Джуринському отрутомогильнику, так і в інших складах на території області.

На першому етапі ліквідації у Джуринському отрутомогильнику проводяться роботи із відкриття бетонних бункерів та перезатарення високотоксичних відходів.

Протягом тижня у спеціальні ємкості перезатарено понад 600 тонн невизначених отруйних речовин з п’яти бункерів. Роботи проводить ТОВ «Сі Буд Систем».

Довідка УНІАН. Джуринський отрутомогильник побудовано у 1978 році, за наявними документами там було законсервовано 1 023,7 тонн невизначених, непридатних та невідомих пестицидів з Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Рівненської, Тернопільської та Хмельницької областей.

За кількістю непридатних хімічних засобів захисту рослин Джуринський отрутомогильник не має аналогів в Україні. Більшість заскладованих там речовин є стійкими органічними забруднювачами та відносяться до групи сильнодіючих отруйних речовин. Тільки гексахлорану - 200 тонн, дихлордифенілтрихлорметилметану (ДДТ) – 465 тонн, а також 6 тонн миш’яковмісних і 1 тонна ртутьвмісних сполук.

Проектна документація на отрутомогильник відсутня, спостереження за його впливом на довкілля, постійний моніторинг ґрунтів та підземних вод майже не проводились, охорона не здійснювалась, огорожу було пошкоджено. Така ситуація створювала реальну загрозу для потрапляння високотоксичних речовин в навколишнє природне середовище та їх розповсюдження.