Негативний фінрезультат метпідприємств України зріс у 5,8 разів - до 7 млрд грн

Негативний фінансовий результат до оподаткування (доподатковий збиток) металургійних підприємств України в I півріччі 2012 року склав 7 млрд грн, що у 5,8 разів більше аналогічного показника за перше півріччя 2011 року (1,2 млрд грн).

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

За даними «Металургпрому», негативна рентабельність металургійної галузі за січень-червень п.р. склала «мінус» 7,7% проти «мінус» 0,6% за підсумками січня-червня 2011 років.

Виручка від реалізації металургійної продукції в I півріччі 2012 р. скоротилася відносно 1-го півріччя 2011 р. на 11,9%, або на 11 млрд грн, - до 81,5 млрд грн.

У червні доподатковий збиток метпідприємств досяг 1,1 млрд грн, в той час як у травні він склав 256 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками січня-травня 2012 р. металургійні підприємства України збільшили щодо 5 місяців 2011 р. негативний фінансовий результат (доподатковий збиток) в 6,3 рази, або на 4,96 млрд грн, - до 5,9 млрд грн.

Негативна рентабельність метпідприємств в цей період склала «мінус» 8,1% проти «мінус» 0,6% у січні-травні 2011 р.

Негативний фінансовий результат до оподаткування (доподатковий збиток) металургійної галузі в 2011 р. склав 4,603 млрд грн, що на 21,6% більше, ніж у 2010 р. Показник рентабельності галузі в 2011 р. склав «мінус» 3,47% проти «мінус» 2,37% в 2010 р.