Ціни виробників промпродукції в липні знизилися на 2,9%

В Україні зниження цін виробників промислової продукції в липні порівняно з червнем 2012 року становило 2,9%, з груднем 2011 року – зростання 2,6%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Порівняно з липнем 2011 року ціни виробників промпродукції зросли на 1,4%.

За даними Держстату, ціни на продукцію видобувної промисловості в червні знизилися на 0,3%. У видобутку паливно-енергетичних корисних копалин продукція подешевшала на 0,5%, зокрема, у видобутку, збагаченні і агломерації кам'яного вугілля - на 1,3%. При цьому у видобутку нафти і природного газу ціни зросли на 1,5%

У видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, ціни знизилися на 0,1%.

Продукція підприємств переробної промисловості подешевшала на 1,7%.

В обробці деревини і виробництві виробів з неї ціни знизилися на 1,3%, в текстильному виробництві, виробництві одягу, хутра і виробів з хутра - на 0,1%, в целюлозно-паперовому виробництві, видавничій справі - на 0,2%, виробництві коксу, продуктів нафтопереробки - на 4%, виробництві гумових і пластмасових виробів на 0,9%, металургійному виробництві і виробництві готових металевих виробів - на 3,5%, виробництві електричного, електронного і оптичного устаткування - на 0,1%, виробництві транспортних засобів і устаткування - на 1,7%. При цьому у виробництві машин і устаткування ціни зросли на 0,1%, у виробництві шкіри, виробів з неї та інших матеріалів ціни не змінилися.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів ціни знизилися на 0,2%, зокрема, у виробництві молочних продуктів і морозива - на 0,9%, м'яса і м'ясних продуктів — на 0,4%. При цьому відбулося зростання цін у виробництві цукру на 1,3%, у виробництві хліба і хлібобулочних виробів — на 0,5%, виробництві напоїв — на 0,3%.

У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зниження тарифів на 7,1%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зростання цін виробників промислової продукції червні порівняно з травнем 2012 року становило 0,7%.

Довідка УНІАН. Ціни виробників промпродукції в 2011 році зросли на 14,2%.