Українські труби постачатимуть до РФ без сплати додаткового мита.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, уряд 6 серпня 2012 прийняв розпорядження про схвалення проекту Протоколу про внесення змін до Угоди про регулювання поставок деяких видів сталевих труб з України на території Республіки Білорусь і Російської Федерації від 23 вересня 2011 року та надав відповідні повноваження на його підписання.

Метою підписання Протоколу до Угоди є забезпечення доступу деяких видів української трубної продукції до Російської Федерації без сплати додаткового антидемпінгового мита до кінця 2012 року. Проект протоколу передбачає квоти у поставках деяких видів сталевих труб до Росії в період з серпня по 31 грудня 2012 року в розмірі 150 тис. тонн.