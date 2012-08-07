Стаханівський вагонзавод готує пілотну партію вагонів-хоперів для перевезення зерна

Стаханівський вагонобудівний завод розпочав виробництво пілотної партії вагонів-хоперів для перевезення зерна.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

Згідно з повідомленням, дані вагони є розробками заводу і призначені для перевезення залізницею сипких вантажів, що потребують захисту від атмосферних опадів. Модель 19-970 та її модифікація 19-970-01 призначені для зерна та зернових культур, моделі 19-970-02 і 19-970-03 з внутрішнім захисним покриттям - для мінеральних добрив.

Питома вага сипких вантажів може досягати 0,7 - 0,75 г / см куб.

Завантаження хопера проводиться через завантажувальні люки, розташовані на даху вагона, що дозволяє використовувати стаціонарні навантажувальні пристрої. Завантажувальні люки обладнані кришками і механізмами блокування, що забезпечують централізоване опломбування на перехідному майданчику.

Розвантаження вагона проводиться через розвантажувальні люки бункерів в міжрейковий простір. Кути кузова і бункерів виконані із збільшеними радіусами, що значно зменшує час розвантаження сировини, що перевозиться. Встановлений нормативний термін служби вагона-хопера для зерна - 30 років; хопера для мінеральних добрив - 26 років.

В кінці липня на дані моделі вагонів-хоперів завод отримав сертифікат відповідності Реєстру сертифікації на Федеральному залізничному транспорті Російської Федерації (РС ФЗТ).

Дані моделі завод представить російському замовнику в третьому кварталі поточного року. Обсяг виробництва нових вагонів і замовник підприємством поки не розголошується.

На думку експертів ринку, нові моделі вагонів будуть затребувані серед підприємств хімічної галузі, зокрема - виробників карбаміду. На СВЗ повідомляють, що загальний портфель замовлень на дану модель в стадії формування.

Крім того, найближчим часом завод планує вийти на залізничний ринок СНД з новою моделлю 60-футової платформи. Дана модель може перевозити не тільки всю номенклатуру вантажів, призначених для перевезення універсальними платформами, а й стандартні 20, 40 і 60-футові контейнери, що дасть відчутний економічний ефект за рахунок скорочення порожніх пробігів. Сьогодні платформа проходить стадію сертифікації в РС ФЗТ. На завершальній стадії підготовки до сертифікації знаходяться також довгобазова 80-футова контейнерна платформа, спеціалізований вагон-платформа для сталі в рулонах, а також критий суцільнометалевий вагон з розсувним кузовом.

Довідка УНІАН. ВАТ «Стаханівський вагонобудівний завод» (СВЗ, Луганська обл.) - Одне з провідних вагонобудівних підприємств України.

У січні-червні 2012 року завод скоротив чистий прибуток на 71,6% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 34,4 млн грн.

Завод експортує до 95% виробленої продукції. Основні покупці його продукції - державні підприємства та приватні компанії України, Росії, Узбекистану, Казахстану, а також країн Балтії.

Завод контролює група банку «Фінанси та кредит» Костянтина і Олега Жеваго.