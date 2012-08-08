Росія хоче внести зміни в літаки Ан без узгодження з Україною - Слюсар

Мінпромторг РФ має намір внести зміни в літаки лінійки Ан без узгодження з українськими розробниками. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заступник міністра промисловості і торгівлі Російської Федерації Юрій Слюсар сказав на нараді про розвиток регіональних авіаперевезень пасажирів за участю прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва.

«У міжнародній практиці ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації) існують правила, відповідно до яких не тільки розробник, а й експлуатант має право вносити незначні зміни в конструкцію літака, у тому числі ремоторизації і так далі», - сказав Ю.Слюсар.

За його словами, це правило діє скрізь, також і в Україні, яка успішно доробляє наші вертольоти і робить це всупереч волі розробника.

«Ми просимо дати доручення нам, Мінтрансу, Міжнародному авіаційному комітету подібні доопрацювання внести, що дасть нам можливість і щодо Ан-124, і у всій антоновській лінійці отримувати доповнення до сертифіката типу, здійснюючи доопрацювання самостійно, не питаючи на це згоди антонівської фірми», - сказав він звертаючись до Д.Медведєва.

«За будь-яку зміну, за будь-яку модифікацію, за будь-яку модернізацію ми платимо великі гроші і заганяємо себе все більше і більше в глухий кут», - пояснив він.

Ю.Слюсар заявив, що ця практика широко розповсюджена в Європі і в Америці. «Ми пропонуємо оперативно це питання вирішити: це нам допоможе і в проекті Ан-2, ну і у всій антоновській тематиці», - сказав Ю.Слюсар.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня Ю.Слюсар заявив, що Мінпром РФ хоче замінити на літаку Ан-148 українські двигуни Д-436-148, які виробляє ВАТ «Мотор Січ», на російсько-французькі двигуни Sam-146, які використовуються при виробництві Sukhoi SuperJet-100.