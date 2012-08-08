Росія хоче встановлювати на «кукурудзники» американський двигун

Москва. Росія має намір встановлювати на літаки Ан-2 «Кукурудзники» американський двигун і авіоніку без узгодження з українським розробником ДП «Антонов».

Про це заступник міністра промисловості і торгівлі Російської Федерації Юрій Слюсар сказав на нараді «Про розвиток регіональних авіаперевезень пасажирів» за участю прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва 7 серпня.

«Наша пропозиція: розглянути можливість – і цей процес вже реалізується, технічно він майже готовий до завершення – ремоторизації парку літаків Ан-2 з новим американським двигуном, з новою авіонікою, з продовженням ресурсу за планером. Це найбільш економічно ефективний, швидкий, найкоротший шлях задовольнити ті потреби, які зараз існують», - сказав Ю.Слюсар.

За його словами, модернізація літака коштуватиме від 500 до 800 тис. дол. Зокрема, новий двигун коштуватиме 400 тис. дол., вживаний – близько 300 тис. «Це буде машина, яка має в кожному населеному пункті льотчиків, техніків, бази, досвід експлуатації, яких у нас в парку близько 2 тис. штук», - сказав він.

Крім того, Ю.Слюсар відзначив, що інтерес до цього проекту є з боку Міноборони і МНС, яке готове замовити до 200 машин або ремоторизувати нинішній парк.

У свою чергу, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв відзначив, що Росії потрібен новий регіональний літак.

«Пільговий режим для закупівель іноземної техніки, звичайно, повинен бути тимчасовим заходом. З урахуванням того, що ми створюємо повноцінний ринок регіональної авіації, нам треба подумати над виробництвом регіонального літака в Росії або самостійно, що, на мій погляд, поки що малоймовірно, або з кимось з іноземних виробників світового рівня», - сказав Д.Медведєв.

Він наголосив, що однією з проблем є застарілий парк літаків і брак швидких можливостей його оновлення.

Прем'єр нагадав, що 1 січня поточного року стартувала спеціальна програма субсидування лізингу повітряних суден. Розмір субсидії становить від 15 до 30% вартості літака, залежно від того, якого він типу, якого року випуску, його характеристик, відзначив він.

За його словами, надійшли заявки на придбання 50 літаків.

«Вимоги всім відомі: субсидія надається компаніям, які одержують у лізинг повітряні судна не старші за 10 років з кількістю пасажирів не більш ніж 55 з будь-яким типом двигуна і не більш як 72 місця – з турбогвинтовим двигуном», - сказав Д.Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Рижук за підсумками поїздки регіонами Сибіру повідомив, що Росія зацікавлена у відновленні виробництва регіональних модернізованих літаків на базі Ан-2 «Кукурудзник».

«Там бездоріжжя не тому, що дороги не будують, а тому, що там вічна мерзлота, і тому потрібен літак. Ми домовилися реанімувати і почати виробництво сучасних модернізованих «кукурудзників», - сказав С.Рижук.

За його словами, відповідні домовленості були досягнуті між представниками «Мотор Січі» і тюменським авіазаводом №26.

Губернатор також повідомив, що в делегації були представники «Мотор Січі», які домовилися створити СП для ремонту двигунів літаків і вертольотів.

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