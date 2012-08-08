Перевізникам можуть виділити 600 млн грн компенсації на закупівлю вітчизняних автобусів
13:43, 08 серпня 2012Промисловість
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Міністерство інфраструктури України ініціює виділення 600 млн грн на компенсацію відсотків за кредитами перевізникам для оновлення автобусного парку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Кабміні повідомив перший заступник міністра інфраструктури Костянтин Єфименко.
«Ми будемо опрацьовувати на 2013 рік з Мінекономіки і Мінфіном питання виділення 600 млн грн на компенсацію відсотків за кредитом нашим перевізникам для оновлення автобусного парку вітчизняного виробництва», - сказав він.
Він зауважив, що в Україні 75 тис. автобусів залучено до пасажирських перевезень. При цьому понад 20 тис. автобусів – це автобуси, які експлуатуються понад 18 років.
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