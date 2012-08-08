Перевізникам можуть виділити 600 млн грн компенсації на закупівлю вітчизняних автобусів

Міністерство інфраструктури України ініціює виділення 600 млн грн на компенсацію відсотків за кредитами перевізникам для оновлення автобусного парку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Кабміні повідомив перший заступник міністра інфраструктури Костянтин Єфименко.

«Ми будемо опрацьовувати на 2013 рік з Мінекономіки і Мінфіном питання виділення 600 млн грн на компенсацію відсотків за кредитом нашим перевізникам для оновлення автобусного парку вітчизняного виробництва», - сказав він.

Він зауважив, що в Україні 75 тис. автобусів залучено до пасажирських перевезень. При цьому понад 20 тис. автобусів – це автобуси, які експлуатуються понад 18 років.