Президент підписав Закон про індустріальні парки

Президент України підписав Закон «Про індустріальні парки», який здатний радикально підвищити інвестиційну привабливість України і дати можливість протягом 3-4 років залучити в нашу економіку близько 8 млрд доларів інвестицій, повідомив голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислав Каськів.

Закон «Про індустріальні парки» є ключовим елементом Інвестиційної реформи, оприлюдненої за участі Президента України 6 квітня 2011 р. Закон визначає правові та організаційні засади створення і функціонування індустріальних парків на території України з метою забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності регіонів.

Як повідомила УНІАН прес-служба Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, за словами В.Каськіва, «впровадження Закону в дію сприятиме активізації інвестиційної діяльності, створенню нових робочих місць, розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури. Він гарантує та захищає права інвестора, передбачає суттєве спрощення процедур доступу до земельних ділянок на території індустріальних парків. Одержання інвестором земельної ділянки з необхідним інженерно-технічним оснащенням дасть можливість скоротити час від початку інвестування до випуску продукції (час до ринку) до 6-9 місяців».

«Індустріальні парки – це нова індустрія та понад 300 тис. робочих місць. Як показує світова практика, інвестування на території індустріальних парків є найбільш прийнятною для інвестора формою ведення бізнесу. За умов створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом та підписання Угоди про асоціацію з ЄС, імплементація закону є вирішальним чинником для приходу в Україну стратегічних інвесторів», - відзначив В.Каськів.

«На сьогодні у всіх регіонах йде робота з визначення оптимальних територій для розміщення індустріальних парків», - повідомив директор Департаменту державної інвестиційної політики та регіонального розвитку Держінвестпроекту Василь Федюк. – Зокрема, на Дніпропетровщині, Луганщині та Івано-Франківщині опрацьовується по 7 таких пропозицій, в Запорізькій області – 6, Одеській – 5, Сумській – 4, в АР Крим – 3. Держінвестпроектом спільно з місцевими органами влади вже опрацьовано близько 40 пропозицій та підготовлено концептуальні дизайни 15 індустріальних парків в різних регіонах України. Головне зараз - налагоджувати контакти та розпочинати переговори з потенційними резидентами цих парків».

Як повідомлялось, 22 березня ц.р. ВР розглянула та ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект «Про індустріальні парки». Законопроект законодавчо закріплює поняття «індустріального парку», як однієї з форм залучення інвестицій у облаштуванні та освоєнні земельних ділянок для здійснення промислової та іншої господарської діяльності. Окрім того, законопроектом визначено правила щодо створення й експлуатації індустріальних парків та управління ними для забезпечення економічного розвитку.

Нагадаємо, що ухвалення закону в Україні відкладалося вже кілька років, у той час, як в більшості розвинених країн, функціонування законодавства про індустріальні парки є однією з умов ефективного функціонування економіки. Наразі в США діє 400 подібних парків, в Чехії – близько 140, в Польщі – понад 60, в Туреччині – 262 індустріальні парки. У В’єтнамі, де створено близько 200 індустріальних парків, на них припадає 25% ВВП та 40% залучених інвестицій.

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