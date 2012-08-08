Збори акціонерів НЗФ не відбулися через відсутність кворуму

Загальні збори акціонерів ПАТ «Нікопольський завод феросплавів», призначені на 7 серпня, не відбулися через відсутність кворуму. Про це УНІАН повідомили на підприємстві.

Згідно з повідомленням, порядок денний зборів акціонерів НЗФ передбачав затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2011 рік, визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) за 2011 рік, а також попереднє затвердження значних угод, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25% активів підприємств. Також акціонери НЗФ планували внести зміни до Статуту ПАТ.

Відповідно до річної звітності, в 2011 році НЗФ збільшив чистий збиток в порівнянні з 2010 роком на 88,4% - до більш 2,810 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» - найбільше в Україні підприємство з виробництва силікомарганцю і феромарганцю.

Основною продукцією НЗФ є марганцеві феросплави - силікомарганець і феромарганець, що виробляються на найбільших у світі феросплавних печах.

Виробничі потужності заводу дозволяють випускати на рік понад 1 млн тонн силікомарганцю, 250 тис. тонн феромарганцю високовуглецевого, понад 15 тис. тонн феромарганцю середньовуглецевого, до 60 тис. тонн флюсів різних марок, 50 тис. тонн електродної маси.

ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» у 2011 р. скоротило відносно 2010 р. виробництво феросплавів на 15,8%, або на 144,7 тис. тонн, - до 770,5 тис. тонн.

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