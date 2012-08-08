Україна за перше півріччя скоротила імпорт металопродукції на 1,7%

Україна за перше півріччя 2012 року скоротила проти першого півріччя 2011 року імпорт металопродукції на 1,7% – до 1,211 млн. тонн. Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

Найбільше імпортовано круглої заготівки з вуглецевої сталі – 173,3 тис. тонн, гарячекатаного плоского прокату – 173 тис. тонн, холоднокатаного прокату з покриттям – 209,2 тис. тонн.

Основний обсяг металопродукції (72,8%) імпортовано з країн СНД (зокрема, з Російської Федерації – 63%). Близько 15% загального обсягу імпорту припадає на країни ЄС, 8% – на Південно-Східну Азію (зокрема, частка Китаю становила 5,5%), 2% – на Близький і Середній Схід.

Імпорт труб до України в I півріччі 2012 року скоротився на 0,9%, – до 37,2 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Україна за січень-червень 2012 р. скоротила обсяги експорту чорних металів проти аналогічного періоду 2011 р. на 5,8% - до 13,365 млн. тонн.

Зокрема, обсяги експорту базових феросплавів становили 370,9 тис. тонн, що на 22,8% менше, ніж за перше півріччя 2011 р. Експорт гарячекатаного плоского прокату скоротився на 10% – до 1,948 млн. тонн. При цьому обсяги експорту квадратної заготівки за 1-е півріччя ц.р. зросли на 29,6% – до більш як 3,191 млн. тонн, арматури – на 10% - до майже 1,197 млн. тонн.

Також збільшилися експортні постачання з України труб зварних – на 6,7% – до 546,3 тис. тонн. Експорт труб безшовних за січень-червень 2012 р. скоротився на 5,2% – до 350,1 тис. тонн.

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