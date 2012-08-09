Закон «Про індустріальні парки» набуває чинності через місяць

У четвер, 9 серпня, Закон «Про індустріальні парки» опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» (№142 від 9 серпня ц.р.).

Згідно з документом, закон набуває чинності через місяць з дня його публікації.

Закон визначає правові та організаційні принципи створення і функціонування індустріальних парків на території України з метою забезпечення економічного розвитку і підвищення конкурентоспроможності територій, активізації інвестиційної діяльності, створення нових робочих місць, розвитку сучасної виробничої і ринкової інфраструктури.

У законі визначені основні принципи створення і функціонування індустріальних парків.

У ньому передбачено, що земельна ділянка, використання якої планується для створення і функціонування індустріального парку, може розташовуватися в межах або за межами населених пунктів і має відповідати таким вимогам: відноситься до земель промисловості; бути придатною для промислового використання з урахуванням умов і обмежень, встановлених відповідною містобудівною документацією; площа земельної ділянки або сукупна площа суміжних земельних ділянок має становити не менш як 15 гектарів і не більш за 700 гектарів.

У законі виписані умови використання земельної ділянки в межах індустріального парку. У ньому визначено, що джерелами фінансування облаштування індустріального парку можуть бути кошти державного і місцевих бюджетів, виділені в порядку і обсягах, передбачених законодавством, кошти приватних інвесторів, зокрема, залучені за моделлю державно-приватного партнерства, залучені кошти, включаючи кредити банків та інших фінансово-кредитних установ, кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.

У законі виписані порядок і умови створення індустріальних парків.

Передбачено, що індустріальний парк створюється на термін не менш як 30 років.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня Президент України підписав Закон «Про індустріальні парки».

22 березня Верховна Рада України розглянула і ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект «Про індустріальні парки».