Керівництво «Дніпроспецсталі» має намір скоротити 25% трудового колективу – профком

Керівництво ПАТ «Дніпроспецсталь» має намір скоротити 1,5 тис. працівників, що становить близько 25% з 6,8 тис. трудового колективу, у зв'язку зі скрутною економічною ситуацією на підприємстві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у четвер, 9 серпня, на прес-конференції у Києві повідомила голова профспілкового комітету ПАТ «Дніпроспецсталь» Євгенія Жало.

За її словами, на підприємстві склалася настільки скрутна економічна ситуація, що повстає питання про його зупинку: «Вже до листопада завод буде на межі зупинки, якщо ситуація не зміниться на краще», - зазначила Е.Жало. Вона також повідомила, що особливо негативно на економічних показниках позначається неповернення ПДВ у розмірі більш як 255 млн грн.

«З березня по травень 2012 року підприємству відмовлено у праві на отримання автоматичного відшкодування ПДВ, при цьому підприємство відповідає усім критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ», - додала голова профкому. У свою чергу заступник голови Запорізького обласного обкому Профспілок металургів і гірників (ПМГУ) Валерій Сєдов відзначив, що звільнення 1,5 тис. осіб на «Дніпроспецсталі» - це лише перший етап можливих скорочень.

«8 серпня профком «Дніпроспецсталі» одержав повідомлення від адміністрації підприємства про намір скоротити 1,5 тис. осіб, відповідно до трудової угоди через три місяці ці люди будуть звільнені. Але якщо найближчим часом підприємство не зможе встати з колін, скорочення можуть зачепити 3 тисячі осіб», - сказав В.Сєдов і додав: «Звичайно, є об'єктивні причини, що призвели до необхідності скорочення, - це падіння ринків металопродукції в усьому світі. Однак, крім того, ситуація на «Дніпроспецсталі» різко погіршилася у зв'язку з неповерненням ПДВ».

Як відзначив на прес-конференції голова ЦК ПМГУ Володимир Козаченко, держава сьогодні в ручному режимі вирішує, кому повертати, а кому не повертати ПДВ.

«ПДВ залишається найбільш корумпованим податком в Україні», - підкреслив В.Козаченко. Підсумовуючи, він відзначив, що ПМГУ налаштований жорсткими методами обстоювати інтереси трудящих металургійних підприємств.

«У даному разі ми не обстоюємо інтереси якихось бізнес-структур, а боремося виключно за права металургів», - сказав глава ЦК ПМГУ.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня Запорізьку область з робочим візитом відвідав прем'єр-міністр України Микола Азаров. Під час цього візиту мав відбутися круглий стіл з керівниками і акціонерами низки найбільший бюджетонаповнювальних підприємств, які зараз перебувають у стані зупинки або на межі зупинки виробництва. Напередодні приїзду М.Азарова до Запорізької області проведення даного круглого столу з металургами було скасоване.

3 серпня виконуючий обов'язки голови правління «Дніпроспецсталі» Віталій Корнієвський повідомив на прес-конференції, що заборгованість держави з відшкодування ПДВ перед ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М.Кузьміна» (м. Запоріжжя) перевищує 255 млн грн, внаслідок чого завод змушений скорочувати співробітників. Саме це він хотів донести до прем'єр-міністра України Миколи Азарова на запланованому, а потім скасованому круглому столі під час відвідання прем'єром Запорізької області.

Довідка УНІАН. ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М.Кузьміна» виготовляє продукцію з нержавіючих, інструментальних, швидкорізальних (зокрема виготовлених методом порошкової металургії), підшипникових, конструкційних легованих і вуглецевих сталей. Реалізує продукцію у 60 країнах світу.

«Дніпроспецсталь» у червні 2012 року скоротила виробництво стали і прокату на 15%.