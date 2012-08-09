Оборонне замовлення збільшилося у півтора раза - Азаров

Прем'єр-міністр України Микола Азаров відзначає збільшення обсягу оборонного замовлення за останні два роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам під час відвідання шосткінського заводу «Імпульс».

«За останні два роки вдалося налагодити оборонне замовлення, і підприємства, які одержують замовлення від Міноборони, одержали перспективи», - сказав М.Азаров.

Зокрема він підкреслив, що у 2012 році оборонне замовлення порівняно з 2011 р. збільшилося у півтора раза.