У листопаді Запорізький завод феросплавів може зупинити виробництво

У листопаді поточного року на ПАТ «Запорізький завод феросплавів» може бути повністю зупинено виробництво.

Про це сьогодні в ході прес-конференції повідомив заступник голови Запорізького обласного обкому Профспілок металургів і гірників (ПМГУ) Валерій Сєдов.

За його словами, профком підприємства вже одержав від адміністрації підприємства повідомлення про скорочення 1350 чоловік, яке відбудеться у листопаді поточного року. «Зараз на підприємстві працює 2200 чоловік, якщо буде скорочено ще 1350 працівників, підприємство буде зупинено, а у решти співробітників залишаться тільки функції обслуговування — комунальні та аварійні служби, охорона», - уточнив В.Сєдов.

При цьому він зауважив, що скорочення персоналу ЗЗФ обумовлене неможливістю забезпечити рентабельність роботи заводу у зв'язку з дуже високою вартістю електроенергії для цього підприємства, яка становить понад 50% у собівартості виробництва феросплавів.

Голова ЦК ПМГУ Володимир Козаченко також вважає, що проблеми ЗЗФ пов'язані з різким зростанням тарифів на електроенергію для цього підприємства. «Ми всі знаємо, що таке бізнес — і якщо я в листопаді, грудні знаю ціни на електроенергію та іншу сировину, то я можу нормально планувати виробництво. Але уявіть, що впродовж року тарифи на електроенергію змінюються 4 рази. Хіба можна в таких умовах успішно розвивати бізнес? Кожного разу виробникові доводиться переглядати ціни, в результаті, вони ростуть швидше, ніж у зарубіжних конкурентів. Таким чином, держава робить українську продукцію неконкурентоспроможною», - відзначив голова профспілки.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запорізький завод феросплавів» – один з найбільших у Європі виробників феросплавів. Єдиний в СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і крем'янистих феросплавів, металевий марганець. Входить до Української асоціації виробників феросплавів. Частка внутрішнього ринку в поставках ЗЗФ становить 30-35%. Продукція експортується в країни СНД, Європейського Союзу, Азії та Африки.

У 2011 р. підприємство скоротило відносно 2010 р. обсяги виробництва феросплавів на 29,25% - до 300,127 тис. тонн.

Запорізький завод феросплавів упродовж багатьох років належав до 1-го класу споживачів електроенергії. Проте з 1 січня 2011 р. завод було переведено до 2-го класу енергоспоживання, у зв’язку з чим тариф на електроенергію для ЗЗФ зріс на 35% - до 83 коп. за 1 кВт (без ПДВ). Крім того, з 1 січня 2011 року НАК «Енергетична компанія України» розірвала із ЗЗФ договір оренди електропідстанції «Ф-2», розташованої на території заводу, внаслідок чого ЗЗФ було позбавлено можливості отримувати бодай частину необхідної для виробничих завдань електроенергії за 1-м класом споживання. Представники трудового колективу ЗЗФ добивалися передачі підстанції «Ф-2» підприємству, зокрема, пікетували Міністерство енергетики і вугільної промисловості і надіслали листа Президентові України Віктору Януковичу з проханням допомогти з вирішенням питання про передачу заводу підстанції.

З 1 березня 2012 року НКРЕ підвищила роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів енергопостачальних компаній. Зокрема, тариф для споживачів першого класу напруги зріс на 4,02% - до 72,62 коп. за кВт/год. (без ПДВ), для споживачів другого класу - на 3,8%, до 93,02 коп. за кВт/год. (без ПДВ).