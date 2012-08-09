«Карпатнафтохім» просить відшкодувати понад 86 млн. дол боргів держави із ПДВ

Трудовий колектив ВАТ «Карпатнафтохім» просить Президента України Віктора Януковича посприяти відшкодуванню підприємству понад 86 млн. дол. боргів держави із ПДВ і захистити підприємство від можливої зупинки виробництва.

Як повідомили у прес-службі нафтохімічного підприємства, про це йдеться у сьогоднішньому листі трудового колективу на ім'я глави держави, яку обговорили на спільному засіданні профспілок.

«Звертається до Вас об'єднана організація профспілки «Лукор-Карпатнафтохім» від імені трудових колективів ВАТ «Карпатнафтохім» і ЗАТ «Лукор» у зв'язку з можливою довготривалою зупинкою виробництва наших підприємств, про що було проінформовано профспілковий комітет листом адміністрації від 11 липня 2012 р. - сказано в документі. - Причиною для зупинки стало нинішнє складне фінансово-економічне становище підприємства. І це після того, як трудовий колектив підприємства пережив майже дворічний простій у 2009-2010 роки, але зберіг свій кадровий потенціал і технологічне устаткування. За цей час було реалізовано інвестиційні проекти на суму більш ніж 500 млн. дол. у вигляді двох технологічно нових сучасних виробництв: хлору і каустичної соди мембранним способом».

Об'єднана профспілка на своєму розширеному засіданні за участю керівництва підприємств дійшла висновку, що «основними причинами складного фінансового стану виробництв ВАТ «Карпатнафтохім» є брак на рівні держави захисту вітчизняного виробника на ринку нашої продукції (американська продукція ПХВС поставляється на український ринок з нульовою ставкою митного збору) і високі ціни на ринку енергоносіїв».

Також автори звернення просять главу держави втрутитися в ситуацію з невідшкодуванням ПДВ підприємству, сума якого на сьогодні становить понад 86 млн. доларів, що робить неможливою господарську діяльність через брак у підприємства обігових коштів, через що й постало питання про зупинку виробництва.

Також вони просять президента дати відповідні вказівки щодо захисту єдиного в Україні виробника полімерної продукції: "На розгляді у Верховній Раді України перебуває законопроект про внесення змін до Закону України «Про митний тариф України», в якому пропонується встановлення ввізного мита на суспензійний ПВХ на рівні 6,5%, аналогічно до ввізного мита в Євросоюзі, - мовиться у листі. - Наші трудові колективи перебувають у відчаї і мають намір всіма доступними заходами захищати своє право на працю».

Лист підписали від імені трудового колективу голова об'єднаної профспілки «Лукор-Карпатнафтохім» Олег Кушлик і голови профспілок і виробництв окремих підрозділів «Карпатнафтохіму» і «Лукору».

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