Китайська HCHI Group цікавиться родовищем марганцевих руд у Запорізькій області

Найбільший китайський виробник електролітичного марганцю HCHI Group (Hubei Changyang Hongxin Industrial Group) цікавиться придбанням розташованого у Запорізькій області Великотокмакського родовища марганцевих руд, повідомила юридична компанія «Василь Кісіль і партнери», що виступила консультантом для китайського інвестора.

«Запланована виробнича потужність видобутку марганцевої руди – близько 5 млн. тонн на рік, виробництва електролітичного марганцю – близько 200 тис. тонн на рік. Загальний обсяг інвестицій перевищить 1 млрд доларів. Проект розрахований на поетапне впровадження впродовж 20 років», - сказано у повідомленні юридичної компанії.

Юристи компанії «Василь Кісіль і партнери» (ВКП) також консультують HCHI Group «з питань придбання частки в українській компанії, що має спеціальні дозволи на розвиток родовища». Ім'я цієї компанії не називається.

«ВКП також консультують HCHI Group у всіх регуляторних питаннях проекту, порядку отримання дозволів і затверджень на розвиток родовища, будівництва шахти і переробного комплексу», - сказано у прес-релізі.

Довідка УНІАН. Великотокмакське родовище марганцевих руд, розташоване у Запорізькій області, є одним із найбільших у світі. За оцінками Державної геологорозвідувальної служби, його запаси оцінюються в 1,5 млрд тонн (до 70% запасів марганцевих руд України). У 1980-ті роки щорічний видобуток марганцю на родовищі сягав 100 тис. тонн. Але у 1995 році розробка родовища була припинена у зв'язку із затопленням водою шахти з видобутку руди.