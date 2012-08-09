Податкова називає шантажем заяви «Дніпроспецсталі» та «Карпатнафтохіму»

Державна податкова служба України (ДПСУ) вважає неприпустимими спроби тиску на компетентні державні органи з боку окремих керівників і власників підприємств, які узяли за правило «шантажувати» громадськість погрозами зупинки виробництва і масового скорочення робочих місць через проблеми з поверненням ПДВ.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ.

При цьому прес-служба уточнила, що на даний момент на розгляді у різних судових інстанціях перебувають заявлені підприємством «Дніпроспецсталь» до відшкодування суми ПДВ у розмірі 212,6 млн. грн за періоди 2010-2012 рр.

"Причиною зняття податкового кредиту є співпраця підприємства з контрагентами з явними ознаками фіктивності: «постачальниками» товарів для комбінату виявилися компанії-банкроти, компанії з анулюваними свідоцтвами платника ПДВ, компанії з чисельністю персоналу одна людина тощо. Нарешті, виявлено фігурантів кримінальних справ з ухилення від оподаткування. Всі ці «партнери» нібито поставляли на комбінат великі обсяги металобрухту, феросплавів, інших товарів", - йдеться у повідомленні ДПСУ.

Разом з тим Податкова відзначила, що «Дніпроспецсталі» протягом 2011-2012 років було відшкодовано ПДВ на суму 291,7 млн грн, у т.ч. в автоматичному режимі - 187 млн. грн. На сьогодні підприємству не відшкодовано ПДВ у розмірі 81,9 млн грн за період березень-червень 2012 року, з них 23,3 млн грн за червень перебувають у стадії перевірки.

Що ж до «Карпатнафтохіму», то за даними ДПСУ, в 2011-2012 роках підприємству відшкодовано ПДВ у розмірі 519,8 млн грн, з них в автоматичному режимі - 424,2 млн грн. Одержуючи відшкодування ПДВ від держави, ТОВ «Карпатнафтохім» з початку створення (з жовтня 2004 року) і по сьогодні за даними податкового обліку декларувало збитки. На даний час триває планова документальна перевірка ТОВ «Карпатнафтохім».

Державна податкова служба України має принципову позицію щодо суворого дотримання норм закону при виконанні своїх функцій з контролю за своєчасністю і повнотою сплати податків до бюджету, наголошує прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня на прес-конференції в Києві голова профспілкового комітету ПАТ «Дніпроспецсталь» Євгенія Жало повідомила, що керівництво «Дніпроспецсталі» має намір скоротити 1,5 тис. працівників, що становить близько 25% трудового колективу, у зв'язку зі складною економічною ситуацією на підприємстві. За її словами, особливо негативно на економічних показниках позначається неповернення ПДВ у розмірі більш як 255 млн. грн.

«З березня по травень 2012 року підприємству відмовлено у праві на отримання автоматичного відшкодування ПДВ, при цьому підприємство відповідає всім критеріям, що дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ», - наголосила Є.Жало.

Також 9 серпня трудовий колектив ТОВ «Карпатнафтохім» звернувся з листом до Президента України Віктора Януковича, в якому просить сприяти відшкодуванню підприємству більш як 86 млн. дол. боргів держави з ПДВ і захистити підприємство від можливої зупинки виробництва.