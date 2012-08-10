Fitch понизило рейтинг ArcelorMittal

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) найбільшої сталеливарної компанії у світі ArcelorMittal до рівня «BBB-» з «BBB», а також підтвердило короткостроковий РДЕ на рівні «F3».

Згідно з повідомленням рейтингового агентства, прогноз довгострокового рейтингу «негативний».

Як зазначає Fitch, зниження рейтингу зумовлено складними короткостроковими перспективами сталеливарної галузі, насамперед – у Західній Європі, внаслідок чого скорочення заборгованості протягом найближчих двох-трьох років відбуватиметься повільніше порівняно з попередніми очікуваннями.

Також рейтингове агентство зазначає, що незважаючи на значний прогрес ArcelorMittal у продажу непрофільних активів і реалізації програми скорочення витрат, цих заходів все ж таки недостатньо для того, щоб компенсувати негативний вплив зниження можливостей генерувати грошові потоки.

Довідка УНІАН. ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск більш як 6 млн. тонн прокату, близько 7 млн. тонн сталі і понад 6,7 млн. тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є регіони Близького Сходу, Африки і Європи.

Корпорація Mittal Steel придбала 93,02% акцій ВАТ «Криворіжсталь» на відкритому конкурсі 24 жовтня 2005 р. за 24,2 млрд грн при стартовій ціні 10 млрд грн.