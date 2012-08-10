Гендиректор «Запоріжсталі» спростовує чутки про звільнення і обіцяє модернізацію

Новопризначенний генеральний директор ВАТ «Запоріжсталь» Ростислав Шурма спростовує чутки про звільнення на підприємстві й обіцяє активізувати модернізацію комбінату.

Як повідомляється у прес-релізі, опублікованому на сайті «Запоріжсталі», про це гендиректор підприємства заявив 9 серпня в ході робочої наради на будмайданчику агломашини №1 комбінату.

Згідно з прес-релізом, відповідаючи в ході наради на запитання, Р.Шурма категорично спростував чутки про нібито майбутні масові скорочення працівників підприємства. «Ми говоримо про підвищення ефективності виробництва, про наведення ладу. Я не знаю, де і хто чув слово «скорочення». І сьогодні я не проводжу нараду з оптимізації чисельності персоналу. Я виїхав на об'єкт, щоб прийняти низку рішень, які допоможуть нам прискорити будівництво. Тому на сьогоднішній день ні про яке скорочення робітників на комбінаті «Запоріжсталь» взагалі не йдеться. Єдине, мені, чесно скажу, впадає у вічі доволі роздутий адміністративно-управлінський апарат: у директорів — по троє замів, заступникам підпорядковуються начальники управлінь, у яких теж є заступники, під ними — начальники відділів, що мають власних заступників. І тільки потім — дві-три люди, які виконують всю роботу! Звичайно, це неприпустимо», - цитує прес-служба комбінату слова гендиректора «Запоріжсталі».

Р.Шурма також наголосив, що основне завдання керівництва «Запоріжсталі» — це підвищення ефективності виробництва, гарантування безпечних умов праці, захист довкілля і акумуляція коштів для інвестицій у життєво важливі для підприємства об'єкти.

Як наголошується у прес-релізі, ВАТ «Запоріжсталь» активізувало роботи з реалізації проекту техпереоснащення аглофабрики із заміною всіх шести агломашин і оснащенням їх високоефективним газоочисним устаткуванням. Загальний обсяг інвестицій у цей проект становитиме більш ніж 40 млн. дол., термін здачі — до кінця 2012 року.

Крім того, підприємство продовжує модернізацію основних фондів, роблячи при цьому акцент на максимальному захисті довкілля від впливу металургійного виробництва.

Так, проект реконструкції доменної печі №4 передбачає будівництво аспіраційних установок від шихтоподачі і ливарного двору. Екологічний ефект проекту — скорочення викидів пороху на 1540 тонн на рік.

За попередніми оцінками, обсяг необхідних інвестицій становить близько 500 млн. грн.

Як відзначив Р.Шурма, реконструкція ДП-4 — один із першочергових об'єктів ВАТ «Запоріжсталь». Завершення реконструкції заплановане на друге півріччя 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня гірничо-металургійна група «Метінвест» оголосила про викуп контрольного пакету акцій ВАТ «Запоріжсталь». Того ж дня замість Віталія Сацького, який керував підприємством понад 26 років, виконувачем обов'язків гендиректора комбінату було призначено Р.Шурму.

Раніше Р.Шурма обіймав посаду заступника директора металургійного дивізіону групи "Метінвест".

Довідка УНІАН. ПАТ «Запоріжсталь» працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячекатаних рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного та ін. Займає монопольне становище на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.

ПАТ «Запоріжсталь» за 2011 р. збільшило відносно 2010 р. виробництво прокату на 11% - до 3,171 млн. тонн, сталі - на 10,5% - до 3,813 млн. тонн.

«Запоріжсталь» 2011 р. завершила з чистим збитком 124,084 млн. грн, тоді як за 2010 р. підприємство одержало прибуток у розмірі 241,166 млн. грн.

«Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).

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