Аварія на російському заводі не вплинула на стан води у Десні - Чернігівська ОДА

Аварійна ситуація на заводі зі знищення хімічної зброї поблизу міста Почеп (Російська Федерація) не вплинула на стан води у Десні.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, Лабораторія моніторингу вод та ґрунтів Чернігівської гідрогеолого-меліоративної експедиції провела позапланові відбори проб води на території Чернігівської області у створі р. Десна та р. Судость на кордоні з Російською Федерацією, які показали, що переважна більшість гідрохімічних показників відповідає нормам гранично допустимих концентрацій для водойм рибогосподарського призначення. Виявлені перевищення за деякими показниками є характерними для водних об’єктів Чернігівської області і не пов’язані з можливим техногенним забрудненням.

Відбори проб води на р. Десна і р. Судость здійснюються у контрольних створах постійно (1 раз на 10 днів). Ситуація перебуває на контролі управління, зазначають в управлінні.

За інформацією Головного управління МНС РФ у Брянській області на заводі зі знищення хімічної зброї 26 липня сталася розгерметизація трьох авіабомб калібром 2000 кг, витекло менше 50 кілограмів реакційних мас в цілому.

Контрольні датчики спрацювали миттєво, повна дегазація і детоксикація як аварійних контейнерів, так і всього складського приміщення № 2/2а була проведена у штатному режимі без залучення додаткових сил і засобів. Зараз усі наслідки аварії повністю ліквідовано.

У м. Почеп ніякої катастрофічної ситуації не було, весь процес протікання реакційних мас і ліквідація наслідків ситуації перебували під контролем спеціалістів, повідомили чернігівським колегам представники Головного управління МНС у Брянській області.

***Поблизу м. Почеп Брянської області ще з радянських часів знаходиться найбільший арсенал зберігання авіабомб з бойовими отруйними речовинами. Загальний обсяг бойових отруйних речовин, зосереджених на об’єкті "Почеп-2" (з 2001 року – об'єкт 1204), дорівнює майже 19% від загальної кількості хімічної зброї, що зберігається на території Російської Федерації. Там зберігаються авіабомби калібром 150, 250, 500 і 2000 кг. У червні 2011 року на об'єкті були завершені основні роботи з будівництва промислового виробництва по знищенню хімічної зброї і почалося промислове знищення хімічних авіабомб.